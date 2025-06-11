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外資搶食00919最後點心！這3檔金融遭無情砍逾18萬張

2025/06/11 16:50

00919持股權重前5大的國泰金、富邦金與中信金則成為外資主要提款對象，一口氣砍逾18萬張，包辦前3大。（業者提供）00919持股權重前5大的國泰金、富邦金與中信金則成為外資主要提款對象，一口氣砍逾18萬張，包辦前3大。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00919換股進入倒數第2天，外資搶食最後點心，持續大賣00919成分股，而持股權重居前5大的國泰金、富邦金與中信金則成為外資主要提款對象，一口氣砍逾18萬張，包辦前3大。

雖然外資大砍國泰金、富邦金與中信金，不過，在00919反手大買下，僅中信金下跌0.82%，收42.15元，其餘2檔皆逆勢走揚，其中又以國泰金漲3.64%最狂，收68.5元，而富邦金亦漲2.74%，收90.1元。

外資週三（11日）賣超前10大個股，國泰金（2882）9萬9446張、富邦金（2881）5萬1512張、中信金（2891）3萬789張、陽明（2609）2萬5139張、凱基金（2883）2萬3173張、南亞科（2408）1萬2148張、大同（2371）1萬45張、銘旺科（2429）5820張、正新（2105）5544張、群光（2385）5392張。

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