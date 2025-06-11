北京無法承受侵台代價 美智庫直曝護國神山等3主因

有三個非軍事因素，使得中共無法對台灣進行全面軍事攻擊或封鎖。首先是台積電對全球的重要性，其次是對台灣海峽和呂宋海峽的貿易和航運業的影響，第三是中國本身不太有利的經濟狀況。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣已成為中美衝突的焦點之一，華府智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）發表專文指出，排除軍事原因以外，中國目前無法承受入侵台灣，有3個原因與經濟密切關係，從晶片到海上貿易和中國經濟本身，中國的軍事行動風險，將使得北京無法承擔經濟破壞的賭注。

有三個非軍事因素，使得中共無法對台灣進行全面軍事攻擊或封鎖。首先是台積電對全球的重要性，其次是對台灣海峽和呂宋海峽的貿易和航運業的影響，第三是中國本身不太有利的經濟狀況。

請繼續往下閱讀...

台灣是全球最大的半導體製造商。2024年第4季，台灣最大的半導體製造商台積電佔據全球晶片市場的67.1%，幾乎所有最先進的晶片都由其生產。台灣的半導體製造業在半導體市場上無可取代；台灣不僅在晶片產業佔據巨大佔額，基礎設施也為生產規模和品質提供獨特的支撐。

半導體是全球經濟活動不可取代的動力，如果台灣停止生產晶片，美國、中國經濟和世界經濟都將萎縮，並引發全球經濟衰退。晶片支撐著電網、製造業、家庭公用事業、汽車；它們已經滲透到全球經濟的各個層面。

台灣在這個關鍵市場的主導地位被稱為矽盾，這意味著美國和中國都在投資保護其產出。對台灣的攻擊或封鎖將對全球經濟產生深遠影響。全球最重要的經濟體都依賴台灣生產的晶片。隨著晶片需求的持續成長，失去台灣的製造基地可能會在未來幾年扼殺全球供應鏈。

第二點是中國的軍事行動將擾亂經台灣海峽和呂宋海峽的全球貿易。

台灣海峽兩岸是國際貿易的要道，2022年台灣本島港口的貿易額達5860億美元，而同期透過該海峽的貿易額估計達2.45兆美元。除台灣外，中國的港口最有可能受到影響，船隻將改道從中國東部沿海的港口航行。

雖然全球航道可能會繞過衝突地區而不會大幅提高價格，但中國在海上航運基礎設施中的作用，意味著衝突將對中國一些最賺錢的港口和港口城市產生直接的負面影響，因為船隻不再在廣闊的海岸線上停靠。

船舶將無法進入中國沿海遍布的維護和修理站點網路，以及貨物處理站點。如果發生長期衝突或封鎖，部分港口的停駛將對全球航運業產生連鎖反應，剩餘港口將不得不應對由此帶來的溢出效應。

從地緣政治角度來看，中國必須考慮與全球南方國家和金磚國家的關係，這些國家的貿易對海峽的依賴程度甚至超過了七國集團。鑑於中國正在外交上與這些國家拉攏，阻礙它們的貿易可能引發北京極力避免的外交災難。

第三的經濟原因是中國的經濟狀況已經很差。中國經濟實力並不強勁，因為其經濟受到房地產危機的持續影響、國內消費低迷以及貿易戰關稅帶來的衝擊和不確定性的限制。

全球經貿關稅危機爆發可能加劇其當前面臨的經濟問題。此外，台灣佔中國晶片進口量的60%。如果中國攻擊台灣，其晶片供應將斷絕，重創自身產業。除了晶片進口外，中國還嚴重依賴貿易，佔其GDP的37%，這使得更容易受到全球貿易中斷的影響。

根據彭博經濟研究，台海若發生封鎖，全球GDP將下降 5%，中國和美國將分別下降8.9%和3.3%。若發生入侵，全球GDP將下降10.2%，韓國、日本和其他東亞國家將受到最嚴重的影響。光是危機第一年就造成10兆美元的損失，促使利害關係人避免衝突。

如果台灣的部分或全部晶圓代工廠被摧毀，影響將更大，經濟衰退將持續十年或更長時間，因為各國都試圖建立自己的獲利晶圓代工廠。更不用說這可能會導致中國與美國和歐盟的貿易出現永久性裂痕。

儘管中美兩國都試圖透過本土生產來減輕對台灣晶片的依賴，但台灣仍將其最先進的晶片製程保留在本土，以維持全球對其晶片產業的依賴。中美兩國合作帶來台積電的投資和工廠建設，但在美國的製程並不能真正取代台灣的產出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法