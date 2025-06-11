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女股神：SpaceX 5年後公司市值將達75兆元

2025/06/11 15:47

方舟投資（Ark Invest）預料，太空探索技術公司SpaceX公司市值到2030年將達到2.5兆美元。（示意圖，美聯社）方舟投資（Ark Invest）預料，太空探索技術公司SpaceX公司市值到2030年將達到2.5兆美元。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下投資公司「方舟投資（Ark Invest）」週二（10日）出具報告，預料馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX公司市值到2030年將達到2.5兆美元（約新台幣74.7兆元），相當於美國飛機製造大廠「波音（Boeing）」目前市值的12倍。

綜合媒體報導，方舟投資與Mach33合作開發一個SpaceX的開源模型，模型預測SpaceX到2030年，公司市值可能會成長到2.5兆美元。此意味著SpaceX自2024年12月那一輪市值3500億美元（約新台幣10.48兆元）的融資開始計算，平均每年報酬率約是38%。

方舟投資還預估到2030年，SpaceX的年營收將逼近2000億美元（約新台幣5.99兆元），稅息折舊攤銷前利潤 （EBITDA） 將超過1500億美元（約新台幣4.49兆元），EBITDA利潤率達8成，收入主要來自公司衛星網路服務「星鏈（Starlink）」和軍用衞星通訊服務「星盾（Starshield）」。

方舟投資還預期，SpaceX到2030年在火星上的資產帳面價值將接近10億美元（約新台幣299.35億元），到了2040年，SpaceX在火星的資產帳面價值可能進一步膨脹1兆美元（約新台幣29.94兆元）。

除了SpaceX外，方舟投資也看好馬斯克另一家公司、美國汽車大廠特斯拉，認為在自駕計程車Robotaxi、人形機器人Optimus帶動下，特斯拉股價5年內市值可望達到8兆美元（約新台幣239.48億元）。

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