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美中達成框架協議 解決稀土出口限制問題

2025/06/11 08:43

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（10日）在倫敦結束為期2天的談判後表示，美中官員已就一項框架協議達成共識，旨在使貿易休戰重回正軌，並解決中國對稀土礦和磁鐵的出口限制問題。

《路透》報導，盧特尼克向記者表示，該框架協議為上（5）月在日內瓦達成的一項協議增添了「實質內容」，旨在降低因中國限制關鍵礦產出口，而未能實施的報復性關稅。盧特尼克也提到，該協議也將取消美國近期實現的一些出口限制措施。

盧特尼克指出，雙方已達成了落實日內瓦共識，以及和兩國元首對話的框架。美方的想法是，團隊將回頭與總統川普（Donald Trump）溝通，確保他批准協議。同時，中方也會與國家主席習近平溝通，確保他批准。如果雙方都獲得批准，就會實施該框架。

美國和中國最高經濟官員正在推動達成協議，以緩解相互競爭的出口管制措施，這些措施曾威脅到日內瓦協議的目標，將關稅從三位數水位下調。

中國商務部副部長李盛鋼在另一場記者會上也稱，雙方原則上已達成貿易框架協議，將提交給中美兩國領導人，以落實兩國元首6月5日通話後達成的共識，以及日內瓦會談達成的共識。

盧特尼克表示，中國對美國稀土礦和磁鐵出口的限制，將作為框架協議的「根本」，這一問題一部份得到的解決。盧特尼克補充，在稀土供應不足的情況下，美國採取了一些措施。正如川普所說，這些措施應該會以平衡的方式逐步取消。

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