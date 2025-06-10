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徐若瑄、藤岡靛現身TECH WORLD館 現場加碼送台日來回機票

2025/06/10 19:45

玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳（中），邀請徐若瑄（左）、藤岡靛（右）來到TECH WORLD館。（TECH WORLD館提供）玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳（中），邀請徐若瑄（左）、藤岡靛（右）來到TECH WORLD館。（TECH WORLD館提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年日本大阪關西世界博覽會TECH WORLD館今（10）日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳親自到場，邀請台日兩位藝人徐若瑄、藤岡靛參觀TECH WORLD館，並與現場500位觀眾共同參與「邀你同行」明信片互動活動，實踐TECH WORLD館「共好」的策展理念，現場更加碼送出「日本－台北來回雙人機票」。

TECH WORLD館自開館以來廣受參觀者好評，日前迎來入館累計人次已突破26萬人。為呼應展館「共好」理念，特別舉辦「邀你同行」互動企劃，邀請現場觀眾親筆書寫明信片，寄給心中最想分享這趟科技旅程的對象，以實際行動延伸展館內外的情感連結。

現場500位觀眾將書寫完成的明信片投入抽獎箱後，由黃志芳與徐若瑄、藤岡靛分別抽出三位幸運民眾，獲得「世博園區門票2張與TECH WORLD館優先通行憑證2張」。黃志芳再加碼抽出一位幸運得主，送出「日本－台北來回雙人機票」，鼓勵更多人邀請親友一同親身體驗臺灣的魅力與溫度。

徐若瑄分享，展館傳達的不只是科技，更是情感的連結。像是在生命劇場的互動裝置，真的讓我感受到科技與自然之間的融合。藤岡靛則表示，三個劇場各有特色，讓人感受到彼此連結、共同創造未來的可能性。他說，「對我來說，台灣是一個度過了特別時光的地方，今天來參觀TECH WORLD館，也讓我有一種過去、現在與未來相互連結的感覺」。

TECH WORLD館自開幕以來廣獲觀眾好評，許多參觀者在社群平台上留下深刻回饋，包括：「這是一個充滿溫柔與科技魅力的臺灣館，大家一定要來看看」、「展覽內容非常豐富，讓人想再訪一次」、「參觀完才真正理解『TECH WORLD』的意義，這真的是一個科技的世界」。

有網友更表示，「第一次帶家人參觀萬博，就選擇了TECH WORLD館，內容既感動又友善，留下非常美好的回憶」。本次活動也同步透過Instagram直播進行，讓民眾透過社群也能共感這場來自TECH WORLD的溫暖邀請。

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