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半導體擴廠搶技術優勢 第1季製造業固定資產增購年增82.3％

-0001/11/30 00:00

今年第1季製造業國內固定資產增購達新台幣6099億元，年增82.3%。（彭博）今年第1季製造業國內固定資產增購達新台幣6099億元，年增82.3%。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今天公布「製造業投資及營運概況調查報告」，今年第1季製造業國內固定資產增購達新台幣6099億元，年增82.3%，主因AI（人工智慧）商機不墜，推動半導體擴廠以維持技術領先優勢。

製造業投資方面，今年第1季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地） 6099億元，季減12.4%，年增82.3%，主因AI等新興科技商機不減，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能，以維持技術領先優勢，加上企業順應減碳及智慧化趨勢，增加環保設備及製程升級等相關投資，均挹注製造業投資動能。

按固定資產型態區分，今年第1季以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%，其次是房屋及營建工程占21.3%，年增46%。

就行業別觀察，電子零組件業第1季固定資產增購4538億元，占製造業74.4%居各業之冠，年增143.3%，主因因應AI與高效能運算的強勁需求，半導體業者推進先進製程及擴充高階封測產能，加上去年基數偏低所致。

化學材料及肥料業增購234億元，年減9.7%，主因部分矽晶圓及工業用化學材料廠產能擴建工程接近完工，加上部分業者去年建置高值化產品產線投資金額較多，比較基期偏高所致。

基本金屬業增購158億元，年增35.7%，主因部分鋼鐵大廠發展高值化鋼品，加上為順應減碳及智慧製造趨勢，投入環保改善設備及優化製程。

電腦電子產品及光學製品業增購149億元，年增34%，主因AI應用帶動雲端資料服務需求持續成長，激勵供應鏈業者擴建產能及增加研發設備支出。

石油及煤製品業增購118億元，年減1.1%，主因部分業者去年設備建置及改善工程支出較多，比較基期偏高所致，但國營事業重大建設投資持續推進，抵銷部分減幅。

金屬製品業增購117億元，年減9.7%，主因部分業者新廠建置進入後期，資本支出相對減緩，加上部分廠商去年汰換設備金額較高，比較基期偏高所致。

機械設備業增購109億元，年減4.4%，主因部分業者上年同期因應產業智慧化及自動化需求而增建新廠，墊高比較基期，但半導體設備廠擴增產能投資，抵銷部分減幅。

營收方面，今年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆1534億元，季減7.6%，年增10.6%，主因受惠AI（人工智慧）應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業營收表現。

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