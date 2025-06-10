東海大學攜手喬治亞理工學院打造「智慧製造與AI實驗園區」

東海大學攜手喬治亞理工學院簽協議，打造「智慧製造與AI實驗園區」。（圖：東海提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學今與美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）簽署合作協議，將與亞橋教育基金會，共同打造結合教育、研發與應用的「智慧製造與AI實驗園區」，並同步導入六大國際認證課程，培育AI人才。

東海大學指出，今三方簽3項合作協議，包括1由東海大學、喬治亞理工與亞橋教育基金會三方共建 OIP（Open Innovation Platform）聯合創新實驗場域；2另喬治亞理工終身學習學院（GTPE）與東海推廣部簽署國際課程授權合作及亞橋教育基金會與東海推廣部簽署課程推廣與成果展示中心建置協議，形成涵蓋研發、教學、實作與推廣的完整鏈結。

請繼續往下閱讀...

東海大學校長張國恩指出，這項合作推動國際教育創新實驗，未來東海不再只是輸出人才，更要輸入世界頂尖課程與資源，讓台灣教育現場真正連結全球工業創新前線。

喬治亞理工亞太區國際事務執行長詹斯敦也說，這項合作也是該學院首度在亞洲授權大學合作，期待透過合作，將最前端的工程教育及知識帶入台灣。

東海指出，園區預計設置 AI 研發應用中心、智慧製造實驗產線、智慧物流模擬空間、OIP跨域創新場域與成果展示中心等五大功能區。

東海大學推廣部主任蔡坤霖指出，首波重點課程將推出「PI（Physical Internet）實體互聯網架構師認證」。課程由喬治亞理工PI團隊與亞橋基金會共同設計，課程融合線上、實體、專案實作與成果答辯，將於喬治亞理工與東海校園雙軌實施，適合企業CXO、技術長、政策制定者與物流產業負責人修習。

未來學員修畢課程後，將獲得由喬治亞理工學院頒發的中英文雙語認證證書，並納入「台灣實體互聯網專家網絡」，有機會參與後續顧問任務與園區應用設計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法