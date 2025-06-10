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台達電5月營收創單月次高

2025/06/10 15:33

台達電力抗匯率逆風，受惠於AI伺服器客戶強勁拉貨動能發酵，5月營收創下歷史單月次高。（資料照）台達電力抗匯率逆風，受惠於AI伺服器客戶強勁拉貨動能發酵，5月營收創下歷史單月次高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）力抗匯率逆風，受惠於AI伺服器客戶強勁拉貨動能發酵，5月營收410.45億元，月增0.6%、年增17%，創下歷史單月次高、同期新高，其中，電源及零組件佔比52%、基礎設施28%、自動化11%、交通9%；今年前5個月合併營收累計為2007.46億元、年增25.53%，同寫新猷。

台達電持續鎖定伺服器端、晶片端以及整體電網規劃與微電網的建置商機，持續強化全方位解決方案布局。營運團隊看好隨著人工智慧（AI）應用持續擴張，可望強力帶動資料中心對於高效電力與散熱解決方案的需求大增，預期今年AI資料中心相關營收佔比將突破20%。

除了大瓦特數的AI伺服器電源產品，台達電也正在提供市場完整的氣冷與液冷散熱解決方案，包括已通過輝達（NVIDIA） GB200 NVL72認證的機櫃級冷卻液分配裝置，以及可支援高達1500kW冷卻能力的液對液系統。法人看好隨著GB300伺服器從第3季底逐步切入出貨階段，可望為台達電明年營運進一步增添柴火。

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