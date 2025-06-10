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和大董事長沈國榮：關稅全部轉嫁 匯率無法控制

2025/06/10 12:07

和大（1536）今天召開股東會，和大董事長沈國榮表示，美國4月初引發川普關稅亂流，到底是法院說了算或總統說了算，目前造成談判停滯，預期6月底應該結束。（記者楊雅民攝）和大（1536）今天召開股東會，和大董事長沈國榮表示，美國4月初引發川普關稅亂流，到底是法院說了算或總統說了算，目前造成談判停滯，預期6月底應該結束。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和大（1536）今天召開股東會，和大董事長沈國榮表示，美國4月引發川普關稅亂流，到底是法院說了算或總統說了算，目前造成談判停滯，預期6月底應該結束。

沈國榮表示，和大是OEM（委託設計製造）公司，產品的成本、毛利如何？都算得出來，美國啟動對等關稅，增加的成本和大沒辦法負擔，已取得所有客戶支持，增加的關稅成本全部由客戶吸收，和大沒有吸收任何的關稅成本，全部轉嫁。

他說，6月底關稅風暴應該會結束，影響是短暫的，企業也可以進入有預測的未來，但「關稅避過了，匯率沒辦法控制」。

他說，「關稅避過了，匯率沒辦法控制」，5月2日、3日兩天，台幣兌美元就升值1.87元，造成美元很大的匯損，假使企業持有2億美元部位，等於兩天就虧掉3.6~3.7億元。

沈國榮指出，不管風暴如何？還是要破風前進，轉投資的和大芯科技跨入CoWoS先進封裝中後段檢測市場，已在進行新機測試和送樣認證，9月將參加半導體展，預計明年2季出貨。

和大總經理陳俊智表示，和大今年有4個專案量產出貨中，將挹注下半年營收，A專案將供應油電車齒輪箱，今年將出貨10萬組，2026~2030年每年出貨22~24萬組，貢獻約4.5~4.9億年營收。

Ｏ公司則供應電動車環齒輪，第一季已開始出貨，第二季受到美國關稅影響，延至11月開始出貨，預估今年可出貨逾40萬組，2027年出貨量將逾100萬組，貢獻逾5億年營收。

N公司將減速齒輪箱專案，T公司將供應電動重卡，目前產品正研發和送樣測試中，預計明年將開始出貨，並貢獻營收。

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