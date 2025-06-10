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微星歐美新廠拍板上線時程 AI伺服器助攻下半年營運

2025/06/10 11:41

微星董事長徐祥昨今日主持股東會。（記者方韋傑攝）微星董事長徐祥昨今日主持股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）董事長徐祥昨今日在股東會後受訪表示，今年以來受惠於新平台產品陸續推出，第2季營收表現顯著回升，4、5月皆突破200億元大關，下半年受惠於AI伺服器布局開花結果、電競傳統旺季帶動出貨成長，營收可望進一步增溫，隨著美國加州與歐洲新廠陸續啟用，將有助公司穩健應對全球關稅與供應鏈風險。

徐祥指出，第1季受到新舊產品轉換影響，包括高階顯卡、桌機與筆電產品出貨延後，整體毛利表現受到壓抑。不過，第2季起桌機產品於3月放量、筆電則從5月起穩定出貨，營運已顯著回穩。預估隨著歐美地區下半年進入返校與耶誕購物旺季，電競需求將全面回升，加上新平台產品第4季可望接力發酵，支撐全年成長動能。

除了本業產品線回溫，微星同步積極布局AI伺服器與智慧物聯網（AIoT）應用。徐祥指出，過去兩年投入大量研發資源開發新一代AI伺服器與邊緣運算平台，包括Level 10、Level 11系列產品，下半年起陸續進入出貨階段，未來將搭配充電樁、車載應用、資料中心伺服器等多元新產品，擴大非消費性業務占比，推動長期成長。

為支援全球化營運與因應美中貿易關係變化，微星強化多點生產基地策略。美國加州廠房預計第3季改裝完成，初期做為倉儲與組裝用途，後續視政策需求啟動表面貼裝（SMT）產線。歐洲廠房亦於第3季完成擴建，服務當地板卡與顯示器出貨需求。台灣方面，桃園廠將升級為第二總部，除既有板卡生產，亦將投入AI伺服器與AIoT產品製造與研發，強化企業級產品供應能力。

面對即將上路的美國關稅政策，徐祥表示，公司已針對不同產品線預先模擬應變情境，包括舊產品提前備貨、與供應商協商分攤費用、依據市場反應調整價格策略，儘管新產品提前備貨有難度，但公司已盡量因應政策變化，避免衝擊擴大。

在上游供應鏈方面，徐祥提及輝達（NVIDIA）顯卡仍需分配給AI伺服器與消費性產品，因此供貨上存在一定程度的不確定性，微星會根據實際配貨狀況動態調整出貨與接單規模；針對掌機與電競周邊產品，今年出貨計劃需依實際市場需求調整，目前整體追加訂單仍屬正常範圍，對第二代新機也抱持樂觀看法。

此外，微星產品線受惠於新平台推升毛利，預期下半年表現將優於上半年。目前集團也同步擴編研發團隊，今年將增聘百人以上，聚焦AI伺服器、邊緣運算、電動車與新硬體平台整合，並強調未來會持續強化應用層研發，與輝達等上游合作推出更具價值的新產品，穩步推進中長期轉型策略。

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