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美國人「不買」電動車了 ! 購買意願只剩16％ 最擔心「這原因」

2025/06/10 13:08

電動車的電池組。（美聯）電動車的電池組。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年春季時，汽油價格跌至4年來的最低點，加上近期美國政府有意取消購買電動車的補助，導致美國人購買電動車的意願暴跌，從2022年的25%暴跌至今年的16%，創下AAA自2019年以來調查的最低紀錄。

數據顯示，高達62%美國受訪者擔心「高昂的電池維修成本」，59%的人則是被「高昂的購買價格」勸退。其他主要顧慮包括，電動車不適合長途旅行達57%、公共充電站便利性不足有56%，以及對行駛中電量耗盡的恐懼約55%。

據報導，AAA汽車工程總監Greg Brannon表示，儘管汽車業致力於長期電氣化並提供多樣化的車型選擇，但消費者的根本性猶豫依然存在。

專家指出，汽油價格是消費者購買電動車的最大驅動因素。數週以來，石油價格一直徘徊在每桶60多美元的低位，以往傳統的春季季節性價格飆升並未出現。

調查顯示，74%可能購買電動車的美國人將節省汽油成本作為購買的主要動機。然而，當這項經濟誘因大幅削弱時，電動車的吸引力自然隨之下降。

更令人擔憂的是，由於美國政府的購買電動車補貼政策不明朗，現今有12%的受訪者明確表示，擔心稅收抵免和補貼將被削減或取消。這種政策焦慮，正在重塑美國人對電動車未來的預期。

美國駕駛人認為，本預計在十年內實現電動車駕駛的比例，從2022年的40%暴跌至今年的23%。分析師指出，面對純電動車的種種障礙，混合動力和插電式混合動力車型正在美國獲得更多青睞。

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