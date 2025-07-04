川普大而美法案是自殘行為？英媒爆「這國」笑到最後

外媒認為，川普所推動的大而美法案恐傷及美國經濟。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦眾議院美東時間3日下午（台灣時間4日凌晨）通過「大而美」減稅減支法案，川普將於美國獨立日（7/4）簽署該法案成為法律。英媒評論指出，大而美法案凸顯美國在先進製造業和能源技術領域的全面撤退，放棄中美競爭的核心陣線，恐讓中國登上世界首個電力超級大國。

英國《每日電訊報》資深編輯普里查德（Ambrose Evans-Pritchard）發布評論文章稱「川普為美國經濟投下一顆大而美的炸彈」，文章指出，美國眾院通過「大而美」法案後，中國領導人一定在想「他們是否產生幻覺，或者美國政界真的失去理智，竟然犯下經濟和地緣政治的自殘行為」。

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文章認為，川普的大而美法案標誌美國在先進製造業和能源技術領域的全面撤退，它不戰而敗放棄中美超級大國競爭的核心陣線。誠如馬斯克所言，這個法案瘋狂且具破壞性，將美國造成巨大的戰略傷害。

文章說，這項巨額法案是一系列反對技術進步的措施的最新一項，這些措施讓中國在電氣技術革命遙遙領先，並在未來全球汽車、卡車、短途航空、家庭供暖和製冷、智能電網、電力存儲以及提供人類有史以來最廉價能源的產品市場佔據很大比重。

智庫 Ember 表示，中國經濟電氣化率每十年成長 10 個百分點。中國最終能源（Final Energy，指在能源供應鏈的最終環節）結構已超過 30%，可望成為世界首個電力超級大國。

報導稱，川普正在加倍投入化石能源，而中國則堅信無法阻止科技發展的洪流，也無法迫使世界採取違背自身經濟利益的行動，電力技術最終將勝出，因為它的效率要高得多。

大而美法案砍掉電動車購買補助。示意圖。（歐新社）

此外，川普的法案也徹底廢除了拜登推出的《通膨削減法案》（IRA），還阻礙那些違反 MAGA（讓美國再次偉大）意識形態的新技術。儘管外界評論聚焦於美國不斷攀升的債務，這理所當然，但電動化是趨勢，新法案則規定現行7500美元的購買或租賃電動車稅務抵減優惠、及4,000美元的二手電動車抵減優惠，將在9月30日結束；太陽能面板和風力系統計畫的租稅抵減也將快速結束。

文章示警，新一代美國汽車買家將被困在舊技術中，等到這個困境得到解決時，電動車將取得更大進步，而像比亞迪這樣的中國車企將主宰整個地球。同時，統計顯示，去年中國太陽能電池組件的成本已降至每瓦10美分以下，這相當於免費電力。

五分之四的人口生活在化石燃料淨進口國，這些國家無意延續對石油和天然氣的依賴，因為這將年復一年耗盡他們的國際收支，以高價購買川普的液化天然氣，亦是瘋狂之舉。因此，這些國家會購買中國廉價的太陽能板，然後是中國汽車，全面實現電動化。

文章總結，未來數兆美元的能源商機要不是流向中國，就是流向那些精心培育電氣化產業的國家，直言大而美法案過關無疑是「美國對自己的經濟投下一顆大而美的炸彈」。

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