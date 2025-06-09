美國對等關稅衝擊 特力5月營收年減13.9％

特力（2908）集團5月合併營收為28.46億元，較去年同期減少13.9%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）集團今天公佈5月合併營收為28.46億元，較去年同期減少13.9%；累計1~5月合併營收為140.86億元，年減8.45%。

5月貿易事業體營收為14.5億元，占整體營收比重51%；零售事業營收為10.2億元，占整體營收比重36%。

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特力表示，貿易事業體5月營收較去年同期減少，主因為美國市場受對等關稅政策衝擊所致，由於加徵關稅範圍廣泛，客戶普遍採取觀望態度，拉貨策略轉趨保守，部分訂單出現遞延或重新評估交期的情形，尤其以美國市場最為明顯。

儘管特力貿易的營收出貨動能目前仍受到壓抑，惟特力貿易在多年前關稅戰初起時，即開始啟動全球採購策略，因此具備因應北美市場「非中國產地採購」趨勢的彈性與效率，將密切注意各國政府後續針對貿易戰的政策動向，以確保營運具備高度韌性與競爭優勢。

特力屋5月營收為7.2億元，受到六都的房屋移轉棟數持續大幅下滑，換屋需求與居家消費力道減弱，本月營收較去年同期減少，儘管外在環境依舊嚴峻，特力零售事業，仍積極提升主動服務的銷售組織。

強化走入社區、深入顧客家庭的溝通模式，貼近客人的需求，提升顧客體驗，除了積極擴展社區小店佈局，大型店已陸續進行改裝升級，透過讓小店成為大店的衛星店之 方式，增加大店和社區店的連結，吸引不同市場族群的消費者。

中欣實業5月合併營收達3.8億元，各項專案工程依照進度穩步施工並挹注營收，接下來，公司持續開展新案，展現建築物全生命週期解決方案的整合實力與發展潛力，營運動能可望穩健成長。

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