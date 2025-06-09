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中火無煤提前至2028完成 曾文生：技術上非常困難

2025/06/09 14:41

立法院藍白兩黨上週決議通過中火須在2028年達成無煤。（記者廖家寧攝）立法院藍白兩黨上週決議通過中火須在2028年達成無煤。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院藍白兩黨上週決議通過中火須在2028年達成無煤，時程上較原先規劃的2032年提前4年。對此，台電董事長曾文生表示，台電持續在執行中火無煤的計畫，提前4年完成在技術上非常困難。

曾文生在今天播出的網路直播節目「POP Radio暐瀚撞新聞」上說明中火無煤的原定計劃，中火一期的兩部燃氣機組已在興建，二期的3、4、5、6號機等4部機組，環評已經通過，台電現在也開始取得各種的許可，準備發包興建。

立法院最初決議中火是2035年完成無煤，但台電評估後提前1年，依照原定計劃，2028年會有2部新的燃氣機組可上線，1部機組裝置容量是130萬瓩，合計是260萬瓩，與最新2028年無煤版本的規劃，還相差240萬瓩。

至於能否提前至2028年完成，曾文生表示，2028年能否完成仍有基本的技術問題、基本的科學問題要面對。現在是2025年中，台電有沒有可能在約3年半這麼短的時間內，把新的機組全部建立起來，來達到2028年中火無煤的目標？

曾文生表示，整體中火無煤規劃其實必須綜合考量，包括台中用電需求量的成長，需要討論的是2028中火無煤到底有什麼基礎可以做到，如果提這個提案，也需要提出2028年的無煤要如何做到？台電並不反對中火無煤目標，台電已經在執行了，只是要提前到2028年，這有沒有一個合理的依據？

曾文生強調，台電從來沒有反對過中火無煤，但需要時間給台電，將新的替代機組興建起來，2028年、3年多的時間，要把4部新的機組全部蓋起來，再加上現在有2部機組正在蓋，這是不是一個合理的要求。

曾文生表示，2028年馬上要把500萬的燃煤機組全部關掉，其實是非常困難達成的目標，立法院未能從歷史經驗來進行具可行性的評估。 

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