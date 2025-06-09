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新台幣升值、台塑四寶成受災戶 5月營收全數下滑

2025/06/09 13:54

新台幣升值!台塑四寶成受災戶，5月營收全數下滑。（資料照）新台幣升值!台塑四寶成受災戶，5月營收全數下滑。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到5月台幣大幅升值6.98％，台塑四寶今日公告5月營收全數下滑，其中，台塑化（6505）減少幅度最少，台塑（1301）減少幅度最多，南亞（1303）、台化（1326）減幅約在5%左右。

台塑5月營收148.52億元、月減8.2％。台塑表示，主要是銷售價差減少，此外，因5月新台幣兌美元匯率升值6.98%，加上OPEC+產油國決議5月至7月增產原油，且美國關稅政策仍有不確定性，原油及乙、丙烯價格走勢疲軟，影響石化產品行情，5月各產品平均價格都比2025年4月下跌，幅度在5-11％。

南亞5月營收219.5億元、月減5.3%，其中量差減少0.2億元、售價差增加0.4億元，匯率差減少12.5億元。南亞指出，5月影響營收的關鍵因素為匯率，由於新台幣兌美元匯率急速升值，致使營收直接受到影響，同時認列海外子公司的營收也造成衝擊，若排除匯率差異，5月營收實際微幅增加0.2億元，成長0.1%。

台化5月營收237.21億元、月減5.2%。台化分析，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗之前，市場觀望氣氛濃厚，且產油國增產計畫恐造成原油供給過剩，影響油價走弱帶動原料及產品行情下跌，加上5月台幣大幅升值6.98％，影響收入減少。

台塑化5月營收455.39億元、月減1.5%。台塑化指出，2025年5月MOPJ輕油均價每噸567美元，比上月每噸下跌15美元，加上受供需基本面寬鬆影響，全產品均價每噸比上月減少18美元，其中乙烯每噸平均售價比上月減少22美元、丙烯每噸減少36美元，丁二烯每噸減少137美元，裂解汽油每噸減少25美元。

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