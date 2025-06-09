南市府首創 工業區服務中心與變電所共構

七股科技工業區創新規劃，變電所與服務中心共構，提升土地使用效率。（南市經發局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕七股科技工業區創新規劃，變電所與服務中心共構，提升土地使用效率，南市經發局副局長蕭富仁表示，開發進度超前，變電所預計今年8月初施工，並在2028年供電。

蕭富仁指出，為深化七股科工區的基礎建設與規劃，提升工業區競爭力，市府首創工業區服務中心與變電所共構，希望藉此解決工業區用電與變電所興建不同步的困擾。

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經發局指出，變電所與服務中心的共構設計也兼顧美學與實用性，市府成功將原本分開規劃的兩個場所合併設計，打破功能與形式的傳統界限，使服務中心與變電所融入周遭環境。

以往從未有過園區服務中心與變電所共構的案例，此次計畫將成為台灣產業園區設施整合的指標，突破傳統設施規劃思維，將兩者整合於同一建築內，既滿足功能需求，又提升土地使用效率，優化園區空間配置，確保產業用地的最大效益。

蕭富仁指出，為滿足園區發展需求，台電同步興建變電所及輸配電線路，以縮短工期並降低建置成本。市府與台電積極研商用地法規可行性並預為留設輸配電線路引接位置，可望大幅減少綠電直供園區的工程成本。

經發局表示，歡迎有設廠需求及符合進駐條件之廠商於公告標售期間內踴躍提出申購，可至臺南市政府經濟發展局官網或七股科技工業區銷售專網 （https://cigu.jaysmg.com/） 查詢。

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