股匯分歧！新台幣匯率量縮小貶2.9分，暫收29.96元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上週五發布就業成長優於預期，市場認為聯準會降息時程恐再延後，激勵美股、美債殖利率同步走揚，並對美元帶來支撐。週一台股隨國際股市上漲，新台幣兌美元匯率則回貶至29.97元，中午暫時收在29.96元、小貶2.9分，台北外匯經紀公司成交量僅5.09億美元。

美國上週公布的非農新增就業以及薪資表現亮眼，失業率維持在4.2%顯示美國勞動市場仍然堅韌，美元指數一度轉強回到99之上，惟美元雖然下檔有撐，但是缺乏大幅進攻動能，週一亞洲盤中，美元指數又回落至99以下。

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新台幣匯價一早反應國際匯市走勢，開盤貶2.9分以29.96元開出，最低觸及29.97元，最高29.944元，波動幅度不大，大致上呈現盤整格局。靜待美中新一輪貿易談判。

美中領導人上週電話會議後，據外電報導，本週將於倫敦舉行新一輪貿易談判。美中在日內瓦第一次談判中，雙方互降關稅，由3位數至2位數，市場預期，中國可能會要求美國取消以芬太尼為由加徵的20%關稅。

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