晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯分歧！新台幣匯率量縮小貶2.9分 暫收29.96元

2025/06/09 12:23

股匯分歧！新台幣匯率量縮小貶2.9分，暫收29.96元（記者陳梅英攝）股匯分歧！新台幣匯率量縮小貶2.9分，暫收29.96元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上週五發布就業成長優於預期，市場認為聯準會降息時程恐再延後，激勵美股、美債殖利率同步走揚，並對美元帶來支撐。週一台股隨國際股市上漲，新台幣兌美元匯率則回貶至29.97元，中午暫時收在29.96元、小貶2.9分，台北外匯經紀公司成交量僅5.09億美元。

美國上週公布的非農新增就業以及薪資表現亮眼，失業率維持在4.2%顯示美國勞動市場仍然堅韌，美元指數一度轉強回到99之上，惟美元雖然下檔有撐，但是缺乏大幅進攻動能，週一亞洲盤中，美元指數又回落至99以下。

新台幣匯價一早反應國際匯市走勢，開盤貶2.9分以29.96元開出，最低觸及29.97元，最高29.944元，波動幅度不大，大致上呈現盤整格局。靜待美中新一輪貿易談判。

美中領導人上週電話會議後，據外電報導，本週將於倫敦舉行新一輪貿易談判。美中在日內瓦第一次談判中，雙方互降關稅，由3位數至2位數，市場預期，中國可能會要求美國取消以芬太尼為由加徵的20%關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財