焦點股》昶瑞機電：無人機題材續旺 亮燈漲停

昶瑞機電旗下無人機馬達酬載高達300至400公斤，接獲美國、中東、印度、歐洲等地區的潛在客戶洽詢規格。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕昶瑞機電（7642）新股上櫃熱度續旺，加上中大型無人機動力模組下半年出貨，可望為全年毛利率與獲利表現作出貢獻，帶動股價於今日盤中急拉亮燈，截至上午10時47分暫報漲停價90.2元，成交量518張，尚有498張漲停委買單鎖盤。

昶瑞機電旗下垂直起降（VTOL）多旋翼無人機馬達，2023年取得工研院技術授權，再依客戶市場需求改良，研發項目涵蓋無人機馬達機器繞線、400V與800V的無人機電調以及遙測功能等項目，去年獲得AS9100航太品質管理系統、ISO27001資安管理系統認證等無人機產品相關認證，目前已有小量樣品機出貨。

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昶瑞機電現正推動未來載人無人機或其他大型機型都能採用台灣廠商製造的關鍵模組供應鏈。由於旗下產品酬載高達300至400公斤，還可用於軍用運輸以及其他商業用途，也接獲美國、中東、印度、歐洲等地區的潛在客戶洽詢規格，管理層看好有助於後續擴增新產品商機。

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