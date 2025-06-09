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焦點股》全新：光電子高速成長 股價大漲

2025/06/09 10:52

光電子高速成長，全新盤中大單湧入、股價大漲。（資料照）光電子高速成長，全新盤中大單湧入、股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受新台幣升值、出貨遞延影響，砷化鎵磊晶廠全新（2455）上週公告5月營收2.19億元、月減5.34%，導致股價一度跌破百元大關，不過，法人看好全新微電子業務持穩、光電子業務進入高速成長階段，給予「買進」評等，同時目標價上看130元，帶動全新今日股價最高來到110.5元、漲幅逾8%，截至10:30分為止，全新股價上漲7元、暫報108.5元、漲幅逾7%，成交量超過4500張。

全新為MOCVD（有機金屬氣相沉積法）磊晶廠商，以微電子事業與光電子事業為主，今年首季每股稅後盈餘（EPS）0.85元，優於市場預期，主要是來自光電子事業成長挹注；法人指出，因資料中心資料量急增，使得收發端需求提升，預料全新今年此業務營收可大幅成長超過50%以上。

法人更預估全新今年EPS超過4.5元，目標價上看130元，給予「買進」評等，不過，觀察三大法人近期動向可發現，外資日前於百元以下布局逾千張，近兩日出現賣超，投資人可逢回布局。

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