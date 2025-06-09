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安克生醫打入中東市場 掌上型超音波獲約旦採購試用

2025/06/09 10:46

安克生醫旗下AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波，獲約旦政府採購試用。（圖:安克提供）安克生醫旗下AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波，獲約旦政府採購試用。（圖:安克提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美吾華集團旗下安克生醫（4188）今宣布，公司研發的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波（POCUS, Point-of-care Ultrasound），結合即時AI智慧分析技術與甲狀腺超音波輔助軟體，近日獲約旦政府採購試用，待測試順利，預計將正式導入約旦皇室醫療系統旗下20多家醫院，應用於臨床檢查與偏鄉推廣。

安克生醫表示，公司是台灣第一家全產品線通過歐盟最新醫療器材法規MDR認證的智慧醫材軟體公司，旗下「安克甲狀偵®」（AmCAD-UT®）是全球第一個針對甲狀腺且獲美國FDA許可的智慧醫材軟體，並持續升級優化；近期已完成即時AI分析技術整合，搭載於AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波，讓醫師在檢查甲狀腺結節時，即時取得良惡性分析結果，無需影像匯出分析，大幅提升診斷效率與判讀準確率，並有助於降低不必要的手術介入風險。

安克指出，今年初公司於全球醫療器材盛會「阿拉伯醫療展（Arab Health）」首度亮相AmCAD-UT® LIVE，獲得高度關注，因此近期獲得約旦皇室醫療系統採購試用。

安克生醫總經理李伊俐表示，獲得約旦政府訂單具重要的國際指標意義，將成為未來推動中東與新興市場的關鍵示範案例，也展現台灣智慧醫材在全球市場的競爭實力與臨床價值。

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