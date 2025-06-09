焦點股》兆聯：超純水概念 股價寫新高

圖為兆聯董事長林國清。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台積電（2330）站回千元大關、供應鏈跟著受惠!受到半導體產業擴產與持續拓展海外市場兩大題材支撐，5月底以承銷價262元掛牌上市的綠能環保股兆聯實業（6944），今日股價再度續揚，盤中最高點來到490元，創下新高價，截至10:15分為止，股價上漲20元、暫報476.5元，漲幅達4.38%，成交量超過1500張。

兆聯實業主要提供在地化的超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案外，也持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目的營運規模，提供客戶一站式服務，同時在中國、新加坡設立據點，去年更在美國亞利桑那州設立辦事處，提供客戶服務。

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兆聯實業掛牌首日當天大漲近50%，法人認為，半導體擴產與海外擴張題材支撐，推估兆聯實業去年底在手訂單餘額149億元，今年首季在手訂單約110億元上下，預期今年營收可望持續高度成長；觀察三大法人動態，外資上週五買超415張、投信買超7張、自營商買超52張，合計買超達474張，主力上週五也搶進630張，在內外資支持下，兆聯股價寫下新高。

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