美經濟衰退「狼」真來了？Fed傳聲筒：3大突發風險逼近臨界點

有Fed傳聲筒之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，由於勞動市場脆弱平衡、消費者支出變化和金融市場衝擊等3大突發風險逼近臨界點。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普的關稅政策，讓企業陷入凍結式觀望模式，美國經濟正面臨衰退的考驗，有Fed傳聲筒之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，由於勞動市場脆弱平衡、消費者支出變化和金融市場衝擊等3大突發風險逼近臨界點，且正以難以預料的方式爆發，讓美國經濟步入令人不安的夏季。

華爾街見聞報導， Timiraos發表文章稱，儘管美國經濟在2023年和2024年成功避開了多次衰退警報，但目前正步入另一個令人不安的夏季。

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Timiraos指出，美國經濟面臨3個可能導致嚴重後果的重大風險，這些風險可能以突然且難以預料的方式爆發。

首先是勞動市場的脆弱平衡。目前，美國勞動市場處於一種不穩定的平衡狀態，企業不再招聘，但又不願解僱那些他們3、4年前費盡心力招來的員工。顧問公司EY的首席經濟學家Gregory Daco比喻："就像被按在水下的沙灘球突然射向高空，一旦公司認為需求太弱而無法留住這些工作人員，失業率可能會迅速上升。

第2個風險是消費者支出的潛在回落，消費者最終可能會對不斷上漲的成本做出反應，迫使企業縮減支出。

消費者債務拖欠率已經持續上升一年，這引發了擔憂，低收入借款人財務狀況的惡化可能導致消費支出更明顯的放緩。

第3個風險是金融市場衝擊或情緒突變仍是一個不確定因素。聯準會去年降低了短期利率1個百分點，為信用卡持有者或有可變利率銀行貸款的借款人提供了一定程度的緩解。

但今年，官員們暫停了降息，因為擔心關稅可能帶來新的通膨風險。長期借貸利率（不由聯準會設定，但影響許多藉貸成本，如抵押貸款）已經上升，因為全球投資者更加關注政府未來幾年將如何為不斷增加的赤字提供資金。

借貸成本的突然持續上升可能波及股市，損害公司獲利並使股票吸引力下降。目前高企業的資產價格一直支持企業投資和高收入消費者支出。

面對如此多的未知因素，企業正採取各種策略來應對挑戰。有些公司選擇觀望，有些則積極調整供應鏈。

私募股權管理公司Carlyle Group首席經濟學家Jason Thomas表示，有些公司暫時不漲價，直到關稅政策穩定下來。 「他們說，『我們不能冒險因為兩個月後可能不存在的政策而損害與客戶、供應商的關係』。

但Thomas預計，企業最終還是需要轉嫁一些成本成長，因為它們將耗盡以關稅前價格獲得的庫存。

大多數經濟學家認為，經濟衰退的可能性高於年初，但低於4月和5月初。目前，大多數其他國家仍面臨10%的關稅增幅，對數十個國家的更高關稅則暫緩至7月初。一個潛在的利多因素是能源價格最近下降，這可能抵消關稅帶來的部分通膨壓力。

Beacon Economics經濟學家Christopher Thornberg表示，經濟有很大的動力，所以如果川普真的放棄關稅並保持冷靜，你可能會看到這種擴張再持續兩三年。然而，如果他繼續搖晃大船，可能在明年年初就會崩潰。

Thomas認為，在1個連決策者自己都無法預測下一步的環境中，美國經濟正走向一個充滿變數的夏天。

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