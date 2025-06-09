房地產大亨抨擊鮑爾造成美國住房危機

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著美國房地產市場持續面臨挑戰，美國房地產公司Cardone Capital執行長卡多恩（Grant Cardone）週一在《Fox News》的《與瑪麗亞共度早晨》（Mornings with Maria）節目中聲稱，聯準會主席鮑爾造成了美國的住房危機。

根據《Fox News》報導，卡多恩主張，鮑爾對美國中產階級和住房造成的損害，比以往任何一位聯準會官員或華盛頓特區做出的決定都要大。

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卡多恩指出，高利率正是「阻止」人們買房子的原因。卡多恩稱因為高利率存在，掛牌出售的房屋數量才會比這些房屋的買家數量多出50萬。

卡多恩解釋，當利率下降時，房價也會隨之下降，因為市場上的供應量會增加，而供應量正是控制價格的因素。

卡多恩還說，若利率過高導致供應量高而需求不足時，就不會有買家來購買房屋。

圖為鮑爾。（彭博社）

卡多恩補充，利率不能控制價格，但較低的利率可以刺激市場活動，而市場活動是經濟運作的關鍵。

卡多恩強調，若要讓美國的房屋流通起來，就需要投資者重返市場，和買家重返市場並獲得低利率。

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