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台積法說將登場》 美國建1座廠花4年 台灣只要一半時間

2025/07/17 10:14

台積電下午舉行法說會，預期位於美國亞利桑那州的投資案將是法人關注焦點。（資料照，彭博）台積電下午舉行法說會，預期位於美國亞利桑那州的投資案將是法人關注焦點。（資料照，彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天下午將舉行法說會，預期位於美國亞利桑那州的投資案將是法人關注焦點；半導體供應鏈廠商指出，美國建1座晶圓廠從建廠到廠務工程完工約需3-4年時間，比台灣費時1倍以上，正進行第二座廠（P2）廠務工程，限於當地工程人力與經驗不足，估計廠務工程約需2年，比台灣工期多1倍以上，台廠跨海協助施工主要廠商包括漢唐（2404）、帆宣（6196）、和淞（6826）等。

趕工４年　亞利桑那P1去年底量產

供應鏈廠商指出，儘管美國政府高喊重返生產製造，但長期少建廠，供應鏈斷鏈，在實務與執行上仍是坎坷之路，台積電亞利桑廠第一座廠（P1）經過4年建設趕工後，終於於去年底量產，目前P2廠房施工完成，開始進行無塵室等廠務工程，估計也要約2年時間，等於一座廠從建廠工程到廠務工程完成，約需長達4年時間，當中會不會有變數還很難說。

供應鏈業者表示，初期從台廠調派過去數百個工程人力，有的簽證期限到已返台，當地工程人力與經驗還是不足，對於建廠工程要加速仍有相當難度。台灣一座晶圓廠從廠房施工到廠務工程，費時約僅1年半到2年，美國大概趕工也要3到4年，比台灣多1倍時間，成本則增加多倍，但就時間而言，雖不上台灣的高效率，但已比英特爾蓋1座廠可能長達6年來得有效率。

供應鏈廠商透露，台積電在美國投資建廠採取接力施工方式，P2建廠工程完成，接續將施工P3，P2則進行廠務工程，等P3建廠完成，接續P4建廠工程，P3進行廠務工程，建廠工程與廠務工程各約2年，但廠與廠之間的工程時間有重疊，6座廠一座接一座蓋，目前施工人力約5千人左右。

供應鏈廠商並說，美國建廠經驗讓台積電深刻認識到台灣供應商的重要性，具備無可取代性，在廠務工程報價不再強勢導向，這將令供應商毛利率會有所提升。

台積電在美國亞利桑那州的投資案，除了既有650億美元、3座晶圓廠之外，今年擴大投資1千億美元，包括將興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心，總投資金額預計達到1650億美元。

台積電美國首座晶圓廠已在2024年第四季採用4奈米製程量產，良率與台灣的晶圓廠相當。建置廠務工程中的P2廠將採用3奈米製程技術，將依客戶對AI相關的需求加速量產進度。P3廠將採用2奈米、A16（1.6）製程技術，預計今年內開始興建。P4廠也是2奈米和A16製程技術，P5、P6廠將採用更先進的技術，台積電表示，晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

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