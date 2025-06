40年來首次 ! 美國「股、債和現金」收益趨同 專家透露「獲利秘訣」

目前美國資產收益率出現趨同的局面,許多投資者轉向了海外市場,形成了所謂的「Abusa交易」。(彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕近日,美國市場出現了「收益趨同」的現象,幫括美國公債、股票、現金和公司債的殖利率都趨於相似,這種情況在過去40年極為罕見,這意味著,要麼投資人的風險資產的回報低於正常水平,要麼安全資產實際上沒那麼安全,或者兩者兼而有之。

對此,瑞士百達資產管理公司首席分析師師盧卡·保利尼表示,美國、中國、歐洲和日本的成長正在迎來「大趨同」。投資人要從中獲利,就應該避開昂貴的美國股票和美元,並在歐洲和日本尋找便宜貨。

《華爾街日報》發表的一篇題為「當所有資產收益趨同時,該如何投資」(How to Invest When Everything Yields the Same)的文章指出,當前美國市場出現了「收益趨同」的現象。

據報導,美國主要資產最高收益率與最低收益率之間的差距為40年來最小,在去根據文章的統計數據,美國主要資產類別中,最高和最低收益率之間的差距是過去40年最小的。股票的收益報酬率(即收益與價格的比值,標普500目前為4.7%)與10年期美債殖利率(4.4%)幾乎持平。

這意味著,股票幾乎沒有提供所謂的「安全邊際」,投資者對股票高估值的信心完全寄託於未來的盈利增長預期。華爾街預測,未來2年標普500的盈利增長將超過13%,幾乎是長期平均水平的2倍,遠高於今年9%的預測增長率。

這可能意味著,一旦獲利成長不如預期,股票的高估值將成為一個巨大的風險點。

其次,過去幾年來,10年期美債的期限溢價已迅速上升至2014年以來的最高水準。這既反映了市場波動性,也顯示投資者對通膨或違約風險的擔憂上升。

該文章指出,近年來,美國聯邦赤字持續高企,即便經濟表現不錯,政府借貸需求仍不減。這種情況讓一些投資人開始質疑國債的「無風險」標籤。分析師認為,一旦企業獲利成長不如預期,股票的高市值將成為一個巨大的風險點。

專家指出,當美國股市(如標普500)、公債(如10年期美債)、公司債(Investment-grade corporate bonds)、以及現金(如貨幣市場基金)的殖利率變得非常接近,幾乎沒有「風險補償差距」。簡單來說,就是不管你選哪種資產,其年化收益率都差不多,這是自1970年代以來,極少見的情況。

面對美國資產收益率趨同的局面,許多投資者轉向了海外市場,形成了所謂的「Abusa交易」(Anywhere But USA,即「美國以外的任何地方」),透過關注尚未趨同的資產、其他地區的股票,以避免美國所有資產收益率相似的問題。

