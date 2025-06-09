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40年來首次 ! 美國「股、債和現金」收益趨同 專家透露「獲利秘訣」

2025/06/09 12:48

目前美國資產收益率出現趨同的局面，許多投資者轉向了海外市場，形成了所謂的「Abusa交易」。（彭博）目前美國資產收益率出現趨同的局面，許多投資者轉向了海外市場，形成了所謂的「Abusa交易」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美國市場出現了「收益趨同」的現象，幫括美國公債、股票、現金和公司債的殖利率都趨於相似，這種情況在過去40年極為罕見，這意味著，要麼投資人的風險資產的回報低於正常水平，要麼安全資產實際上沒那麼安全，或者兩者兼而有之。

對此，瑞士百達資產管理公司首席分析師師盧卡·保利尼表示，美國、中國、歐洲和日本的成長正在迎來「大趨同」。投資人要從中獲利，就應該避開昂貴的美國股票和美元，並在歐洲和日本尋找便宜貨。

《華爾街日報》發表的一篇題為「當所有資產收益趨同時，該如何投資」（How to Invest When Everything Yields the Same）的文章指出，當前美國市場出現了「收益趨同」的現象。

據報導，美國主要資產最高收益率與最低收益率之間的差距為40年來最小，在去根據文章的統計數據，美國主要資產類別中，最高和最低收益率之間的差距是過去40年最小的。股票的收益報酬率（即收益與價格的比值，標普500目前為4.7%）與10年期美債殖利率（4.4%）幾乎持平。

這意味著，股票幾乎沒有提供所謂的「安全邊際」，投資者對股票高估值的信心完全寄託於未來的盈利增長預期。華爾街預測，未來2年標普500的盈利增長將超過13%，幾乎是長期平均水平的2倍，遠高於今年9%的預測增長率。

這可能意味著，一旦獲利成長不如預期，股票的高估值將成為一個巨大的風險點。

其次，過去幾年來，10年期美債的期限溢價已迅速上升至2014年以來的最高水準。這既反映了市場波動性，也顯示投資者對通膨或違約風險的擔憂上升。

該文章指出，近年來，美國聯邦赤字持續高企，即便經濟表現不錯，政府借貸需求仍不減。這種情況讓一些投資人開始質疑國債的「無風險」標籤。分析師認為，一旦企業獲利成長不如預期，股票的高市值將成為一個巨大的風險點。

專家指出，當美國股市（如標普500）、公債（如10年期美債）、公司債（Investment-grade corporate bonds）、以及現金（如貨幣市場基金）的殖利率變得非常接近，幾乎沒有「風險補償差距」。簡單來說，就是不管你選哪種資產，其年化收益率都差不多，這是自1970年代以來，極少見的情況。

面對美國資產收益率趨同的局面，許多投資者轉向了海外市場，形成了所謂的「Abusa交易」（Anywhere But USA，即「美國以外的任何地方」），透過關注尚未趨同的資產、其他地區的股票，以避免美國所有資產收益率相似的問題。

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