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BBC： 航空公司靠「這收費」每年賺進數十億美元

2025/06/09 14:38

BBC指出，僅美國的航空公司在2024年，就從托運行李費中賺進了72.7億美元。（彭博）BBC指出，僅美國的航空公司在2024年，就從托運行李費中賺進了72.7億美元。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去，托運行李、選位與機上餐點都是商業航班的標準配備，但現今許多航空公司以各種名目提高托運行李的收費，以賺取每年高達數十億美元的收益。

《BBC》指出，這些情況已經引起華盛頓政界關注。去年12月，航空公司高層在參議院接受質詢，一位民主黨參議員最先使用了「垃圾費用」（junk fees）一詞，來形容航空公司對旅客所徵收的「行李費」。

據報導，一直以來以「行李免費托運」政策聞名的西南航空，現在對第一件托運行李收取35美元（約新台幣1048元）的費用。而加拿大航空也根據票價、目的地和其他因素收取不同的費用，加拿大境內經濟艙航班第一件行李的費用可能在35至42美元（約新台幣1048元-1258元）之間。

根據官方數據，2024年美國航空公司單是托運行李費就賺了72.7億美元（約新台幣2178.1億元），高於2023年的70億美元（約新台幣2097.2億元）與2019年的57.6億美元（約新台幣1725.7億元）。

此外，根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association；IATA）估算，今年全球航空附加費，包括行李、選位、Wi-Fi、貴賓室、升艙與餐飲等，總金額將達1450億美元（約新台幣4.34兆元）、占總收入14%，高於去年的1370億美元（約新台幣4.34兆元）。

美國航空顧問傑伊·索倫森（Jay Sorensen）表示，2006年英國廉航弗萊比航空（FlyBe）是全球首家對托運行李收費的航空公司，預訂行李收2英鎊，現場收4英鎊。此舉讓全球其他廉航同業迅速跟進，

至於傳統航空公司也在短程航班上開始收費，則在2008年開始。當時美國航空（American Airlines）成為首家對國內航線第一件托運行李收取 15美元的美國航空公司。

來自波士頓的勞倫·亞歷山大（Lauren Alexander ）飛到多倫多度週末。站在市區機場外，她形容這些額外收費「太荒謬了」。她稱，這「感覺像被騙了，你以為買了便宜機票，結果還得多付200美元帶行李；對此，為避免這筆費用，她只帶了一個小背包作為隨身行李。

據報導，現在越來越多航空公司連隨身行李也要收費。例如，愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）只允許免費攜帶一個可放在前座下的小包，若要帶上頭頂行李箱，費用從6英鎊起跳，這推升符合航空公司隨身行李尺寸的小型行李箱的需求激增。

其他歐洲航空公司如易捷（EasyJet）、挪威航空（Norwegian Airlines）、泛航航空（Transavia）、維羅提航空（Volotea）、伏林航空（Vueling） 與維茲航空（Wizzair）也有類似收費。

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