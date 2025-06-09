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現金水位正在下降 ! 彭博曝「潛在預警」美企獲利與營運動能轉弱

2025/06/09 10:11

美媒指出，最新一季的藍籌現金水位，較2024年最後3個月下降了近1%。（路透資料照）美媒指出，最新一季的藍籌現金水位，較2024年最後3個月下降了近1%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾季，美國許多企業積極進行庫藏股回購與發放股利，以提升股價與回饋股東，但在川普發動關稅戰後，營運成本上升，獲利受到影響，導致可動用現金水位減少。《彭博》指出，若剔除現金最充裕的美國大型企業後，藍籌公司的現金水準正在下降。

數據顯示，2025年第1季，美企的總現金水位約為1.14兆美元（約新台幣34.14兆元），較2024年末下降近1%，且自2023年第3季見頂的1.21兆美元（約新台幣36.24兆元）以來持續走低，此現象被視為企業獲利與營運動能轉弱的潛在預警，同時也引發了人們對信貸品質的擔憂。

據報導，這是《彭博》一項專注於現金不到300億美元（約新台幣8985.8億元）的非金融公司進行分析所得出的結論。

根據美國商務部數據，2025年第一季，國內非金融企業獲利季減約3%，其中小型企業疲弱跡象更加明顯。分析師指出，若企業的獲利下滑、營收放緩，其自由現金流便會減少，自然會壓縮手上的現金水位。

數據顯示，上週五美國高評等公司債利差壓縮至僅0.85個百分點、創3月以來最低之際，現金部位的下降格外引人關注。專家指出，過去20年的平均值接近1.5個百分點，若景氣惡化、通膨與波動性升高，企業缺乏現金緩衝恐將導致債券遭受拋售。

Richard Bernstein Advisors副投資長·康托普洛斯（Michael Contopoulos）認為，「這實際上是一種危險的處境」。他警告：「現金水位下降，若遇到突發風險，你的債務將面臨懲罰。」

不過，少數資金充裕的大型企業如Meta、微軟、輝達和嬌生等，現金水位仍呈上升，合計現金與可變現證券達7567億美元（約新台幣22.66兆元），占整體標普500現金約4成，拉高了平均值。這些企業普遍具備超過300億美元的現金儲備。

根據瑞銀集團的一項分析發現，在過去20年裡，槓桿率水準在大約80%的時間裡都處於較高水準。UBS指出，撇除這些企業巨頭，多數企業的槓桿水準仍較歷史平均偏高，僅在過去20年間約20%的時間出現過更糟情況。

美國銀行（Bank of America）信貸分析師認為，現金下降與股東回饋、資本支出有關，導致美國企業在本季已開始轉趨保守，為潛在的經濟放緩提前作準備，儘管信用市場或許尚未全面惡化，但裂痕已悄然浮現。

儘管現今部分投資人開始保守佈局，但仍未全面看空。Allspring Global投資組合經理班薩里（Maulik Bhansali）表示，應聚焦具備抗風險能力的企業，但不必假設最壞情境。

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