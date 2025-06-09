香港利率暴跌敲響美元資產警鐘！FT揭背後警訊

香港利率暴跌敲響美元資產警鐘（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去1個多月，港幣隔夜利率持續在零附近徘徊與美國4%的利率形成顯著倒掛，套利機制似乎「失靈」。金融時報報導，這一現象反映了亞洲投資者對美國資產興趣下降，香港資本市場復甦，以及銀行和對沖基金風險承受能力的限制，當全球貿易政策和地緣政治持續處於不確定狀態時，這種市場脆弱性可能隨時轉化為更大規模的金融動盪。

《金融時報》發表了1篇由資深財經記者和分析師哈丁（Robin Harding）撰寫的分析文章，聚焦香港利率異常現象及其背後的全球市場警示訊號。

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川普的貿易政策反覆無常尚未擾亂全球金融市場，但香港發生的事情表明，他們正感受到壓力。

香港的零利率之所以如此奇怪，是因為其貨幣與美元掛鉤。這似乎提供了1個輕鬆的套利機會：以零利率在香港借入資金，兌換成美元，就能賺取超過4%的美國利率。對套利而言，這筆報酬可謂豐厚，而且由於香港貨幣是掛鉤的，風險應該很小。然而，這種背離現象已經持續了1個多月。香港金融管理局每天晚上7點都會公佈隔夜利率。週五，該利率再次維持在0.01%。

這場金融異象的起點可以追溯到近期新台幣大漲的事件。5月2日，由於市場猜測川普可能要求在貿易協議中讓貿易夥伴的貨幣升值，新台幣匯率出現了突然大幅上漲，且漲勢持續了數日。

市場參與者透露，多家對沖基金因此被套牢。1位市場參與者表示，許多對沖基金被這走勢打了個措手不及。當倫敦交易員那個週五（5/2）到達辦公室時，他們急於管理風險，於是購買了包含泰銖、馬來西亞令吉、韓元和港幣在內的亞洲貨幣籃子。

這項連鎖反應恰逢香港市場本就資金充裕，部分原因是電池龍頭寧德時代等公司赴港上市前的資本流入，以及中國其他公司在香港的增資活動。突如其來的購買需求將港幣推升至7.75港幣兌1美元強勢交易區間。

香港的聯繫匯率制度將港幣兌美元匯率維持在7.75至7.85港幣的窄幅區間內。當港幣兌美元匯率觸及區間強勢時，香港金管局適時拋售更多港元，所有這些額外的流動性導致香港利率降至零。川普對台灣的貿易威脅就這樣影響了香港的貨幣價格。但真正的問題是：為何這種情況會持續存在？

哈丁表示，除了香港IPO熱潮之外，現在正值派息季，在香港上市的中國公司正在轉移資金支付股息。香港流動性的需求應該會在月底前消退。

然而，更令人擔憂的是，套利行為的持續存在表明市場利用套利的能力有限。

哈丁在文章中指出，新台幣並不是今年第1個出問題的交易，各種所謂的交換利率交易在4月份川普所謂的「關稅解放日」時就出了問題。

隨著美國總統對關稅採取「今日取消明日恢復」的反覆立場，貨幣波動性普遍較高，風險管理人員對交易員實施了嚴格限制。哈丁進一步指出，現在對沖基金的結構，由許多小型「交易團隊」和集中式風險控制組成，可能會加劇任何減少曝險的行動。

這表明，在市場承受許多衝擊的情況下，其吸收衝擊的能力有限。這增加了金融資產因貿易談判相關消息（甚至只是謠言）而出現劇烈關聯波動的風險。

這也暗示了一些更深層的問題：持有港幣和其他亞洲貨幣的意願反映出人們對美國金融市場日益增長的擔憂。目前，這只不過是擔憂，不願投入新資金，但在數十年來對美國金融資產的貪得無厭之後，即使是這種擔憂也值得關注。

例如，川普稅改法案中擬議的第899條款，對國際投資者來說如同一把利刃，威脅要提高外國投資的稅率。鑑於該條款將對美國市場造成多麼徹底的破壞，我們有充分的理由認為，即使第899條款最終得以頒布，也永遠不會被執行。但你只能威脅別人幾次，直到他們開始認真對待你為止。

同時，香港正享受著短暫的低利率時期。這種情況不太可能持續太久：交易員們終於開始抓住機會，而港幣也已接近區間的弱端。很快，香港金管局可能不得不買進港幣，這將從當地市場抽走流動性，並再次推高利率。

一切都會恢復正常，但並非一切都會好起來。這件小事暴露出一種令人不安的脆弱性。市場或許似乎正在從容應對川普帶來的種種混亂，但當這種混亂持續超過1個月時，就成了1個警訊。務必警惕前方的麻煩。

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