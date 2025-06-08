前英特爾4名頂尖研究員自立門戶 打造「最大最強CPU」公司

4名曾效力英特爾公司的頂尖研究人員，創辦新創公司，公司執行長黛比·馬爾（Debbie Marr）表示，AheadComputing正在生產世界上最大、最強大的CPU。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4名曾效力英特爾公司的頂尖研究人員，創辦「最大、最強CPU」新創公司，這家不到100名員工的公司成為市場的新焦點。公司執行長黛比·馬爾（Debbie Marr）表示，AheadComputing正在生產世界上最大、最強大的CPU。

位於美國俄勒岡州比佛頓的新創公司AheadComputing成立於一年前，致力於證明設計電腦晶片還有更好的方法。4位創辦人在英特爾的年資加起來接近100年。他們是英特爾頂尖的晶片架構師，致力於開發新一代微處理器，為未來的電腦提供動力。如今，他們不依靠任何網絡，在與英特爾截然不同的架構上打造新型微處理器。

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CPU 是中央處理器，相當於電腦的「大腦」。英特爾幾十年來一直主導著CPU市場，銷售基於其自有架構x86的處理器。

隨著新標準的湧現，計算生態系統正走向碎片化。這也是英特爾陷入困境的原因之一，因為蘋果和谷歌等運算巨頭都在使用競爭對手的架構來設計用於個人電腦、智慧型手機和資料中心的晶片。

AheadComputing 押注於一種名為RISC-V 的開放式架構，RISC代表「精簡指令集電腦」，其理念是打造一款精簡的微處理器，透過執行更少的任務，實現比傳統處理器更有效率的效能。

對於AheadComputing的創始人和80名員工（其中許多人也曾是英特爾員工）來說，這與他們整個職業生涯所做的工作相比是一個重大突破。他們離開了一家擁有超過10萬名員工的公司，創辦了一家員工不到100人的公司。

馬爾隔著會議桌看著她的同事們說道，「這個房間裡的每個人，我們本可以留在英特爾。我們本可以繼續在英特爾做非常令人興奮的事情。」但他們認定，相較於英特爾這樣的老巨頭，在新創公司工作，引領半導體技術革命的機會更大。專家表示，AheadComputing或許能夠引領俄勒岡州半導體生態系統的革新。

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