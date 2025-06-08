7/5災難性日本大地震預言引恐慌 地礦中心：機率微乎其微

日本漫畫《我所看見的未來》預言7月5日會發生強震及海嘯，內容引發恐慌，導致赴日遊客減少。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒的《我所看見的未來》預言今年7月日本沿海將迎來災難性大地震。對此，經濟部地質調查及礦業管理中心指出，實際的板塊結構不同於漫畫所述，科學上要如同漫畫所述發生的機率是微乎其微。

該漫畫描述內容為，日本延伸到台灣、印尼的海底被炸開一條裂縫，岩漿噴發引起海嘯席捲日本，日本三分之一的領土被淹沒。

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對此，經濟部地礦中心副主任邵屏華表示，此預言未考量到台灣附近外海板塊的結構，宜蘭外海處是版塊的轉折交叉處，菲律賓海版塊往北隱沒在歐亞版塊之下，往西則是往上抬升，並不如漫畫中所述一般從日本連帶台灣、菲律賓呈「一條線」由東往西隱沒，科學上要如漫畫所述的發生機率微乎極微，民眾不必自己嚇自己。

至於地震是否有前兆，邵屏華表示，地震前兆這件事很難講，可以釐清的是，地震發生前螞蟻、蚯蚓等生物會跑到地面上，可能是人類是自然界較遲鈍的動物，對於環境感測的機能變得不太敏感，蚯蚓等動物察覺周圍環境改變、不太舒服時就會移動，這是有可能的，在人類看來就是異象。

邵屏華續說，關於地震前兆，科學界、玄學界都在尋找依據，但目前尚未有在科學學理上能確認的依據加以預測，而地震警報則是在地震已發生但震波尚未傳達前送出，提供民眾數秒鐘的時間增加反應時間，例如高鐵、捷運就能即時停下等待地震結束。

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