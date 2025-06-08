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輝達GPU超狂市佔92％飆新高 超微8％創低、英特爾掛零寸步難行

2025/06/08 17:43

輝達的GPU市佔率在今年第一季達到歷史性92%，遠遠超過超微和英特爾。（路透）輝達的GPU市佔率在今年第一季達到歷史性92%，遠遠超過超微和英特爾。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達的GPU市佔率在今年第一季達到歷史性的92%，遠遠超過超微和英特爾。

根據Jon Peddie Research的數據， 2025年第1季，專用桌面顯示卡的總銷量達到920萬台，年成長和季增均超過8%。儘管輝達和超微在此期間都推出了新的GPU產品線，但輝達的收益要大得多。

輝達在1月至3月期間售出數百萬台RTX 50系列GPU，而超微的Radeon 9000系列出貨量不足75萬台。輝達的市佔率飆升至歷史性的92%，將超微擠壓至8%的歷史低點，英特爾幾乎寸步難行，成績掛零。

專家指出，超微的產量不足，是造成巨大差距的主要原因。相較於去年（2024）第4季，輝達市佔率84%、超微15%、英特爾1%。

超微在3月報告RX 9070和9070 XT的需求「前所未有」，這表明該公司措手不及，目前正競相增加供應。該公司還面臨額外的挑戰，即如何在Radeon GPU和Ryzen 9000 CPU之間平衡台積電半導體的供應。由於市場反應強勁，這兩款產品也一直供不應求。

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