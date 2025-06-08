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蘋果、微軟都被甩開！美國「最賺CEO」排名 第1名年收30億元

2025/06/08 17:22

Coherent Corp.執行長安德森。（翻攝自Coherent Corp）Coherent Corp.執行長安德森。（翻攝自Coherent Corp）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《Visual Capitalist》5日公布2024年全美收入最高CEO排行榜，光學材料公司Coherent Corp.的CEO安德森（James Anderson ）以驚人的1.01億美元（約新台幣30.1億元）年薪奪冠，遠遠超過微軟CEO納德拉（Satya Nadella）以及蘋果CEO庫克（Tim Cook）。

《Visual Capitalist》指出，2024年美國CEO薪酬達到歷史新高，中位數達1680萬美元（約新台幣5.01億元）。這一成長主要得益於股價表現。

1.安德森（James Anderson）－Coherent公司（Coherent Corp.）

報導指出，安德森於2024年6月被任命為Coherent首席執行長，並迅速成為2024會計年度美國薪酬最高的執行長，收入達1.01億美元（約新台幣30.1億元）。他過去曾擔任邏輯晶片公司Lattice Semiconductor的執行長。

2.尼柯爾（Brian Niccol）－星巴克（Starbucks）

尼柯爾於2024年9月接任星巴克執行長兼董事長。他的任命是為改善星巴克在銷售額下滑、競爭加劇的局面。上任4個月內，他獲得了約9600萬美元（約新台幣28.7億元）的薪酬，主要以股票獎勵的形式。

3.卡爾普（H. Lawrence Culp Jr.）－通用電氣（General Electric）

2018年卡爾普被任命為首席執行長，成為通用電氣126年歷史上首位外部人士。去年收入達8700萬美元（約新台幣25.9億元），與其他CEO一樣，他的薪酬與股價表現掛鉤。截至2025年6月3日的過去五年裡，通用電氣股價已上漲533% 。

4.納德拉（Satya Nadella）－微軟（Microsoft）

納德拉擔任微軟執行長超過10年，以7900萬美元（約新台幣23.6億元）年薪名列第四。他帶領公司轉型為價值3兆美元的雲端運算巨頭。在納德拉的領導下，微軟也進行了幾次重大收購，包括收購領英、收購GitHub等。

5.庫克（Tim Cook）－蘋果（Apple）

根據納斯達克資料，庫克2024年的薪酬比前一年增加18%，目前約為7500萬美元（約新台幣22.4億元）。他的薪資內容包含300萬美元的基本薪資、5800萬美元的股票獎勵、1200萬美元的非股權激勵獎金，另外還有約150萬美元的其他福利。

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