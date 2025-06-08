馬斯克與川普翻臉 陸行之：特斯拉股東「剉咧等」

川普與馬斯克撕破臉，雙方在社群媒體發生激烈衝突。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日撕破臉，雙方在社群媒體發生激烈衝突、廝殺越演越烈，衝擊特斯拉股價6月5日暴跌14%。對此，知名分析師陸行之點出特斯拉目前面臨5大難題，包括公司第2季度電動車銷售普普、便宜車型遲遲未見蹤影等，直言特斯拉股東股東「剉咧等」。

陸行之6日在臉書發文表示，馬斯克應該算是跟川普正式翻臉了，拖累特斯拉6月5日股票暴跌14%，並指馬斯克離開政府效率部之後，政治狂熱不減一直放炮，好奇川普會怎麼修理馬斯克及其旗下眾多企業？各大董事會怎麼都沒人能勸的動老馬冷靜一下？

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陸行之還點出特斯拉目前面對的5大難題，分別是公司第2季度電動車銷售普普，便宜車型遲遲未見蹤影、中國競爭對手比亞迪（BYD）啟動全球價格戰、美國電動車補助即將因大而美法案取消、短期本益比（PE）貴鬆鬆等，讓特斯拉股東剉咧等。

儘管如此，陸行之表示，市場同時也在等馬斯克的好消息，包括無人計程車robotaxi德州奧斯丁何時上路、自動駕駛系統FSD Unsupervised何時全球跑透透、機器人Optimus 何時量產貢獻營收，以及馬斯克何時徹底放棄政治狂熱專心改變未來等。

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