變相印鈔？中國人行罕見向市場注入逾4兆流動性

中國人行6日進行規模高達1兆人民幣的7天期「買斷式逆回購操作」。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人行（央行）6日進行規模高達1兆人民幣（約台幣4.16兆）的7天期「買斷式逆回購操作」，此舉可能旨在緩解在貿易緊張局勢持續之際正在出現的現金短缺。

《華爾街日報》報導，中國人行提前一天宣布6日將進行規模1兆人民幣的7天期「買斷式逆回購操作」，期限3個月，「披露時間異乎尋常」。

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此舉標誌著中國人行改變了以往在月底公布買斷式逆回購操作細節的做法。目前尚不清楚中國人行本月晚些時候是否會再次使用該工具來提振流動性。

分析師認為，使用此類逆回購操作意味著，政策制定者希望緩解市場對6月底可能出現資金短缺的擔憂；傳統上，6月底對中國各銀行來說是一個具有挑戰性的時期，因為它們需要爭相滿足流動性要求。買斷式逆回購操作是去年10月份推出的一種流動性管理工具。

財通證券（Caitong Securities）分析師表示，此舉可以對沖規模創紀錄的到期同業存單；同業存單是銀行間市場上使用較多的一種債務工具。他們在一份研究報告中寫道，此舉還增加了流動性，從而通過有效降低大型銀行的負債成本，緩解銀行壓力。

中國各銀行6月份將有超過4兆人民幣（約台幣16.64兆）的可轉讓同業存單到期，當月還有總計1.2兆人民幣（約台幣4.99兆）的買斷式逆回購到期。經濟學家說，中國人行還尋求通過提供流動性支持，鼓勵銀行購買政府債券並降低政府發債成本，從而更好與財政政策協調。

在美中臨時貿易休戰協議出現破裂跡象的背景下，市場正在關注中國政府是否會推出更多貨幣寬鬆政策，支持經濟。

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