哈佛與中國關係成川普「狙擊箭靶」！美媒揭共和黨握致命把柄

美媒揭露，美國國會共和黨人握有哈佛大學與中國關聯的「把柄」，成為川普狙擊哈佛的工具。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國總統川普禁止哈佛大學收國際學生，國務院5日晚間向派駐各國的大使館、領事館發送通知，明確禁止發放至哈佛就讀或參與交流計畫的簽證。不過，在法院阻止川普的哈佛禁令後，國務院6日隨即恢復哈佛相關簽證申請。美媒揭露，美國國會共和黨人握有哈佛大學與中國關聯的「把柄」，成為川普狙擊哈佛的工具。

據《華爾街日報》報導，在與哈佛的大戰中，川普最初以「反猶爭議」試圖凍結該校數十億美元的聯邦資金，並取消其享有的稅收豁免。近幾週來，焦點則轉向哈佛與中國的關係。報導指出，要求懲罰哈佛大學的呼聲日益高漲，而2年前在中國昆明舉行的一場培訓活動，成了最有力的證據。

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2023年，哈佛公共衛生教授葉誌敏（Winnie Yip）在昆明與中國國家醫保局共同辦理一場醫療融資培訓，與會者包含幾十名中國省級官員，其中至少一名代表來自新疆生產建設兵團，新疆生產建設兵團是中國共產黨位於中國西部邊陲的大型準軍事組織，也負責包括醫院管理在內的政府民政服務。

早在2020年，美國財政部就對新疆生產建設兵團實施制裁，指控有大量證據顯示該組織迫害維吾爾族與其他穆斯林少數族裔，並禁止美國公民向其提供「資金、商品或服務」。4日，川普禁止哈佛大學招收外國學生，他的命令中引用了這一事件，指控哈佛大學為了獲得中國的資助，「多次接待和訓練中國共產黨準軍事組織成員」。

在批評者眼中，哈佛象徵著美國名校對中國資金的依賴，進而助長中國挑戰美國的實力。有分析人士指出，新疆生產建設兵團參加由中國醫保局主辦的該場培訓活動，並非美國制裁法中典型的「惡意行為」。不過，霍夫斯特拉大學法學教授Julian Ku指出，「對被制裁實體提供服務即屬違法，因此哈佛確實可能面臨法律風險。」

川普表示，其對新疆生產建設兵團的關切，來自國會「中國問題特別委員會」的發現。該委員會主席、密西根州共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）上月底致信哈佛校長Alan Garber，要求解釋該校可能「危及美國國安、協助中共在新疆進行種族滅絕」。該委員會聲明還指控，哈佛研究人員曾與「來自中共的研究夥伴」合作進行器官移植研究，而此舉發生在「有越來越多證據顯示中共進行強制器官摘取」的背景。

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