川普「分手」馬斯克誰獲利？美媒揭「5大贏家」乘勢崛起

美國總統川普（右）與特斯拉執行長馬斯克（左）公開撕破臉。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開撕破臉，兩人在社群媒體激烈爭吵，川普甚至氣到向記者表示他無意修復兩人關係，稱他們之間「已畫下句點」。有美媒盤點本次2人「分手」，有「5大陣營」可能從馬斯克失寵一事獲利。

據《國會山報》（THE HILL）報導，川普與馬斯克之間的激烈衝突，正在撼動華府的權力平衡。隨著馬斯克與白宮及「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營關係破裂，他的政治與商業對手有望因此獲利。而不僅僅是馬斯克的敵人會因此暗自竊喜，連川普的一些主要對手也可能從這場世紀對決中得利。

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一、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與其旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）

馬斯克被川普疏遠，為貝佐斯提供一個絕佳機會來修復他與川普的緊張關係，並推動其太空公司「藍色起源」的成長。即使在馬斯克與川普關係密切之前，馬斯克與貝佐斯早已在太空競賽中激烈對抗多年。

馬斯克的SpaceX早已穩居業界領先地位，發射次數遠超過藍色起源，並負責國際太空站的任務。但馬斯克與川普越走越近，威脅將數十億美元的政府合約從藍色起源吸走。如今馬斯克失寵，貝佐斯有機會延續過去數月來積極拉攏川普的努力。

貝佐斯在去年11月大選前，就已取消旗下《華盛頓郵報》對前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持慣例，當時就被批評是在站隊川普。亞馬遜也是向川普就職典禮捐款100萬美元的幾家大型科技公司之一。

二、波音公司（Boeing）

馬斯克的退出對波音來說無疑是一大勝利，此前該公司已經從一系列醜聞和安全漏洞中走了出來，並取得了數月的進展。在商業飛機安全規範遭聯邦調查的同時，波音也在拜登政府任內的太空任務中出現重大挫敗。

2024年6月，太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）、威廉斯（Suni Williams）乘坐波音公司的星際飛機（Starliner）從地球起飛，卻因技術原因，被迫在國際太空站滯留數月，原本為期一週的任務變成了長達9個月的噩夢，這是由於星際飛船的維護問題，導致他們返回地球的時間被一再推遲。當時拜登拒絕了馬斯克提議，讓魏勒摩爾和威廉斯乘坐SpaceX的天龍號太空船（Dragon）回來，直到川普上任，2位太空人才終於在3月回到地球。

現在，川普和馬斯克鬧翻，川普威脅廢除SpaceX與聯邦政府的合約，馬斯克也威脅要讓天龍號退役，但他與川普的不和，也為波音公司提供了一個從星際飛機事故恢復過來的機會。

三、奧特曼（Sam Altman）與OpenAI

在這之前，馬斯克最著名的決裂之一，就是與OpenAI 執行長奧特曼的衝突。馬斯克是OpenAI的共同創辦人，近年來與奧特曼在法庭與社群媒體上不斷交鋒，猛烈批評對方將非營利機構轉為營利模式，並控告OpenAI違反創立承諾。

馬斯克也創立了競爭對手xAI，並將其開發的聊天機器人Grok整合到他擁有的X平台。儘管馬斯克強烈反對奧特曼，川普仍選擇與OpenAI合作，並讓該公司參與其「星際之門」（Project Stargate）計畫。

對於馬斯克的抱怨，川普直言不以為意「他討厭其中一個人？我也有些人不喜歡啊。」如今，隨著馬斯克失去勢力，奧特曼有望在川普政府的AI計畫中扮演更重要角色。

四、川普的反移民聯盟

儘管馬斯克與川普一樣，都支持加強邊境安全、反對非法移民，但他在與川普共事期間，曾與川普一些最親密的顧問、「讓美國再次偉大」（MAGA）運動高層發生分歧，比如與川普前顧問班農（Steve Bannon）、右翼活動家魯默（Laura Loomer）針對H-1B簽證展開的激烈爭論，馬斯克認為，H-1B簽證對於美國的競爭力至關重要，班農和魯默則指責馬斯克，支持會破壞川普「美國優先」政策的騙局。

五、美國民主黨

雖然民主黨在2025年的開局並不順利，但馬斯克與川普的內鬥無疑給他們帶來一線曙光。這場網路爭鬥為民主黨爭取了喘息空間，在此之前，他們幾個月來毫無有效手段阻擋川普政策、內部反彈四起、缺乏明確領袖，導致民調創新低。

報導指出，如果馬斯克兌現威脅，懲罰那些投票支持川普「大而美」法案的共和黨人，或將進一步助長民主黨的勢頭。1位白宮前助理表示：「他已經暗示，如果沒有他的幫助，共和黨就無法保住眾議院。儘管他先前一直淡化自己參與政治的任何計劃，但隨著他和川普的摩擦升溫，這種說法越來越難以令人相信。」

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