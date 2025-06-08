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別錯過！ 美銀建議買這5支即將上漲的股票

2025/06/08 12:10

美國銀行（Bank of America）近日推薦投資者買進包含AI晶片龍頭輝達（Nvidia）等5支股票。（示意圖，路透）美國銀行（Bank of America）近日推薦投資者買進包含AI晶片龍頭輝達（Nvidia）等5支股票。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，美國銀行（Bank of America，以下簡稱美銀）近日推薦投資者買進AI晶片龍頭輝達（Nvidia）、美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）、影音串流平台網飛（Netflix）、菸草公司菲利普莫里斯（Philip Morris）和美國的服飾零售商Boot Barn等5支股票。

美國銀行認為上述5支股票值得買進，且在今年夏季來臨前仍有上漲空間，分析如下。

●輝達（Nvidia）

美銀指出，AI的需求與前景依然強勁，且達憑藉輝達多年來在效能（AI 擴展）、產品線、既有客戶、規模與開發者支持方面的領先優勢，認為輝達目前仍是最有利可圖的AI受惠者。鑒於上述種種，美銀維持輝達「買入」評級，並列為頂級選股，目標價給予180美元（約新台幣5394元）。

●亞馬遜（Amazon）

美銀指出，機器人技術將成為亞馬遜營運的關鍵，進一步強化其「競爭護城河」，預期亞馬遜將透過機器人技術減少對勞動力的依賴、提高訂單準確性、提升倉儲效率，從而實現實質性的成本節省。

美銀認為，亞馬遜已做好準備，抓住全球電商成長以及雲端運算、線上廣告與連網設備等長期趨勢的機會，因此將亞馬遜目標價從每股230美元（約新台幣6892元）上調至248美元（約新台幣7431元）。

●網飛（Netflix）

美銀指出，網飛近來表現亮眼，公司持續的盈餘動能、用戶數據趨勢向好，以及與關稅相關的防禦型資金輪動，顯示公司成長潛力十足。

美銀認為，隨著網飛加強其廣告技術，將有助於提升公司獲利能力，實現盈餘與自由現金流的增長，因此近日將網飛的目標價從原先每股1175美元（約新台幣3.52萬元）上調至 1490美元（約新台幣4.46萬元），顯示對網飛的看好。

●菲利普莫里斯（Philip Morris）

美銀指出，受惠於公司執行力、無煙產品（如 ZYN/IQOS）盈利改善、燃燒型菸品持續貢獻無煙產品的成長，菲利普莫里斯是今年美國市場表現最佳的股票之一。

此外，菲利普莫里斯不受中國市場與關稅波動影響，具備防禦特性也很吸引人。美銀認為， 菲利普莫里斯有良好條件應對外部波動，因此近日也將菲利普莫里斯公司從182美元（約新台幣5454元）上調至200美元（約新台幣5993元），並維持「買入」評級。

●Boot Barn

美銀認為，Boot Barn是一個長期成長，且仍有很大的發展空間的公司。

美銀稱，Boot Barn目前的定價環境相當有利，有助於擴大市占，且預料未來將有多項正面催化因素出現，因此將Boot Barn的目標價從每股173美元（約新台幣5184元）上調至192美元（約新台幣5753元）。

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