中國「美的集團」空調有黴菌滋生風險 在美召回170萬台

中國電器巨頭美的集團所生產的窗型空調，存在黴菌滋生風險，在美召回170萬台。（美聯社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國電器巨頭美的集團，在美國貼牌販售的窗型空調可能會積水且無法快速排出，存在黴菌滋生風險，因此美國消費品安全委員會（CPSC）宣布召回170萬台。

據《ABC》報導，這批空調是在中國、泰國等地生產，在美國以Midea（美的）、Comfort Aire、Danby、Frigidaire、Insignia、Keystone、LBG Products、Mr. Cool、Perfect Aire、Sea Breeze等多個品牌販售。

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召回空調的零售價在280美元至500美元之間（約新台幣8390至1.5萬元），於2020年3月至今年5月期間在全美好市多、家得寶、百思買（Best Buy）、家居用品店Menards以及亞馬遜等線上購物網站銷售。

美的集團表示，公司已收到至少152起有關空調長黴菌的通報，共有17名用戶出現呼吸道症狀，包括過敏、咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛和黴菌感染。

購買到這批空調的消費者可聯繫美的集團進行免費維修，或者是依照購買日期取得全額或按比例退款，選擇維修者可預約技師到家處理，在此之前若想繼續使用空調，可按照官網指示檢查是否已長出黴菌。

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