晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美中大打稀土戰 大摩：「它」是稀土投資最佳選擇

2025/06/08 11:03

大摩認為，稀土礦商MP Materials是稀土投資最佳選擇。圖為MP Materials美國加州芒廷帕斯（Mountain Pass）的稀土礦場。（路透）大摩認為，稀土礦商MP Materials是稀土投資最佳選擇。圖為MP Materials美國加州芒廷帕斯（Mountain Pass）的稀土礦場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕鑑於美中地緣政治緊張局勢，導致關鍵礦產的供應更加不確定，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認為稀土對美國的戰略價值將越來越大，而稀土礦商MP Materials為稀土投資最佳選擇。

綜合媒體報導，大摩分析師德阿爾巴（CarlosDe Alba）近日出具報告指出，地緣政治和貿易緊張局勢最終將把關鍵礦產供應鏈推到了風口浪尖，並認為MP Materials是除中國以外，垂直整合程度最高的稀土公司。

報導指出，MP Materials是北美唯一具有規模的稀土開採和加工基地的礦場公司。目前MP Materials正在美國開發完整的國內稀土供應鏈，並計劃開始商業化生產，用於大多數電動汽車馬達、離岸風力渦輪機以及未來人形機器人市場的磁鐵。

大摩還指出，雖預估MP Materials今年和2026年的自由現金流將為負，但鑑於公司擁有強勁的資產負債表，預料MP Materials將從2027年起加速實現正自由現金流。

鑑於上種種因素，大摩上週五（6日）將MP Materials的股票評級從「持股觀望（Equal-weight）」上調至「買入（buy）」，目標股價為每股34美元，該金額較MP Materials上週五收盤價（25.7美元）溢價32%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財