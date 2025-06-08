美中大打稀土戰 大摩：「它」是稀土投資最佳選擇

大摩認為，稀土礦商MP Materials是稀土投資最佳選擇。圖為MP Materials美國加州芒廷帕斯（Mountain Pass）的稀土礦場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕鑑於美中地緣政治緊張局勢，導致關鍵礦產的供應更加不確定，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認為稀土對美國的戰略價值將越來越大，而稀土礦商MP Materials為稀土投資最佳選擇。

綜合媒體報導，大摩分析師德阿爾巴（CarlosDe Alba）近日出具報告指出，地緣政治和貿易緊張局勢最終將把關鍵礦產供應鏈推到了風口浪尖，並認為MP Materials是除中國以外，垂直整合程度最高的稀土公司。

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報導指出，MP Materials是北美唯一具有規模的稀土開採和加工基地的礦場公司。目前MP Materials正在美國開發完整的國內稀土供應鏈，並計劃開始商業化生產，用於大多數電動汽車馬達、離岸風力渦輪機以及未來人形機器人市場的磁鐵。

大摩還指出，雖預估MP Materials今年和2026年的自由現金流將為負，但鑑於公司擁有強勁的資產負債表，預料MP Materials將從2027年起加速實現正自由現金流。

鑑於上種種因素，大摩上週五（6日）將MP Materials的股票評級從「持股觀望（Equal-weight）」上調至「買入（buy）」，目標股價為每股34美元，該金額較MP Materials上週五收盤價（25.7美元）溢價32%。

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