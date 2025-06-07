卓榮泰:未來8年投入800億降低漏水率

行政院長卓榮出席「韌性水利 水漾臺灣─114年表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮」。（水利署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部水利署昨（6）日舉辦「韌性水利 水漾臺灣─114年表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮」，行政院長卓榮泰表示，政府將持續透過開源、節流、調度、備援等策略，讓人民得到生活上的便利及讓產業得以發展，未來8年預計投入約800億元經費，推動下階段降低漏水率計畫，以守護珍貴的水資源。

卓榮泰指出，攸關降漏水方面，未來8年政府預計投入約800億元經費，推動下階段降低漏水率計畫，針對水資源利用、水土林保育、防洪治水及水質改善等面向，也需要水利人努力。

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卓榮泰也特別呼籲國人共同節約水資源、善用水資源及發揮水資源，因為水資源是民生產業發展的重要戰略物資。同時希望水利人能在核定的計畫預算、期程下，善用經費，一步一步順利達成既定目標，讓漂亮的臺灣因為有水而更美滿。

卓榮泰與經濟部主任秘書莊銘池也向全國水利從業人員的辛勞表達感謝，並向「終身成就獎」得主余範英女士，以及大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎得主、水利工班職人、綠美化水岸土地認養維護績優單位以及水患自主防災社區評鑑績優縣市、特優社區、防汛護水志工傑出貢獻獎得主等獲獎人員及單位致上最高敬意。

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