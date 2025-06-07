笑翻 ！美境內航班要看身分證件 當局籲別再拿Costco會員卡

5月7日起，搭乘美國國內線班機必須出示REAL ID證件，卻有不少民眾拿出Costco會員卡。好市多卡示意圖。（彭博）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國從今年5月7日起實施新規定，民眾搭乘國內線航班時必須出示「REAL ID」證件，例如護照、加強型駕照等等，不過，運輸安全管理局（TSA）近來哭笑不得地發出公告，呼籲旅客不要再拿好市多（Costco）會員卡出來了。

據《福斯新聞》報導．TSA表示，他們和大家一樣都喜歡Costco的熱狗和烤雞，但請不要再以為會員卡可被視為REAL ID。TSA指出，除了護照、駕照之外，還有不少聯邦政府批准的證件能夠使用，例如國防部頒發的現役、退伍軍人證。

請繼續往下閱讀...

據了解，經過911事件調查委員會（9/11 Commission）的建議後，美國早在2005年就已推出REAL ID規定，但直到今年5月7日才在國內線班機正式實施，不少民眾拖到4月底、5月初才急忙去各地的車輛管理局（DMV）辦理加強型駕照（enhanced drivers licenses）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法