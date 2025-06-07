躲不了！竹科退休老董贈子女房產躲避遺產稅 反需繳高額地價稅

竹科退休老董贈子女房產躲避遺產稅，反需繳高額地價稅，新竹市稅務局提醒民眾注意稅務相關規定。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕機關算盡躲不了！新竹科學園區某科技公司退休老董，為避免身後需繳納高額遺產稅，規劃提前將房屋及土地分別贈與兒子及女兒，但新竹市稅務局提醒，此舉雖省了遺產稅，但可能因不符合地價稅自用住宅用地優惠稅率規定，反大幅增加地價稅負擔。

稅務局表示，地價稅是依土地所有權人在同一縣（市）所有土地的地價總額採累進稅率課徵，稅率自10‰累進至55‰，相較之下，自用住宅用地稅率僅為2‰，與一般用地的基本稅率10‰相比，相差至少四倍。

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稅務局說明，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率須同時符合3要件及2限制，3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有；2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

新竹市稅務局提醒民眾注意稅務相關規定。（新竹市府提供）

稅務局解釋，這名退休老董欲規劃將房屋贈與兒子，土地贈與女兒，由於兄妹屬旁系血親，不符合「建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有」的規定，無法適用地價稅自用住宅用地優惠稅率2‰，只能按一般用地稅率10‰課徵。原本地價稅僅需繳納5000元，因稅率提高至10‰，稅額將大幅增加為2萬5000元，相差4倍之多。因此，提醒民眾在做財產規劃時，應考量稅務相關規定，以免因小失大，反而加重稅負。

稅務局提醒，無論透過買賣或贈與方式將房地移轉給子女、配偶或父母，一旦土地所有權人有變動，即使使用情形沒有改變，地價稅自用住宅用地優惠稅率也需重新提出申請。土地所有權人應於當年9月22日前向稅務局提出申請，當年度才可適用；逾期申請者，自申請次年起適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。

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