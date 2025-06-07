美國非農就業數據有玄機！只有「這2個行業」正大量招聘

外媒從美國非農就業數據中發現，最近3個月來˙，美國只有醫療與餐飲這2個產業正在大量招聘。餐廳示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國週五公布了5月非農就業報告，5月非農就業人口增加13.9萬人，不過若把3月和4月下修後的數據加進去後，可發現過去3個月的非農就業人口累計增加了40.6萬人，且高度集中在醫療與餐飲這2大產業上，但其餘多數領域，包含白領辦公室工作在內的就業變化，表現則是相對平淡。

《商業內幕》報導，私人教育與醫療服務產業自2月以來，在3個月內共增加了25.2萬人，其中醫院、個人與家庭照護服務的就業人數增長強勁。

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同一期間，休閒與餐旅業的就業人數增加了12.2萬人，主因是餐廳和酒吧在內的食品服務與飲料場所的用人需求上升。

換句話說，這2個產業合計就占了2月至5月間淨新增就業人數的92%。

Indeed招聘實驗室（Indeed Hiring Lab）經濟學家史戴爾（Cory Stahle）指出，市場上仍有許多工作機會，尤其是像醫療照護等需要實際面對面互動的職位。然而，他也強調，白領工作的職缺相對較少。

史戴爾表示：「目前求職者的感受，很大程度上取決於他們從事的工作類型，或是所尋求的職位性質。」

隨著領域不同，白領工作的就業變化也不一樣，金融活動領域的就業人數略有成長，但專業與商業服務領域則出現下滑。不過，金融領域的增幅遠不及醫療與休閒餐旅產業的強勁表現。

史戴爾補充道：「這份報告非常典型地呈現了過去幾年的勞動市場趨勢，也就是就業機會正在明顯分化，某些職位類型仍具備強勁成長動能，而其他領域則停滯不前。」

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