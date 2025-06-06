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買22元飲品中200萬發票特獎 幸運兒是南投在地人？

2025/06/06 19:50

全聯南投文昌分店開出200萬元統一發票特別獎，幸運者只買了22元飲品。（記者陳鳳麗攝）全聯南投文昌分店開出200萬元統一發票特別獎，幸運者只買了22元飲品。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕財神爺又來眷顧南投人了！今年3-4月統一發票已開獎，財政部剛公布特獎中獎清冊，其中200萬元特獎，其中有1張是南投市全聯文昌店開出，中獎幸運者只買了22元的飲品，由於該店屬社區賣店，民眾猜測就是附近在地人購物中獎。

5月25日開出今年3-4月的中獎號碼，財政部昨日剛公布1000萬元和200萬元特別獎的中獎清冊，其中200萬元特別獎中獎名單中，有1張發票是由南投市的全聯福利中心文昌分店所開出，中獎的民眾當天只買了售價22元的飲品，這是19張中200萬發票之中，購物金額最低的1張。

由於全聯文昌分店位在南投市區的巷弄裡，民眾大都騎機車到此購物，因此不少民眾猜測該幸運者就是住在不遠處的在地人，大家不妨找出發票來對對看，說不定財神爺就是要把200萬元送給你。

南投縣上次開出200萬元特別獎是去年11-12月的統一發票，該幸運得主到位於國道3號南投服務處的中油加油站，加了500元的汽油就中大獎。當時大家猜測中獎的可能是行經南投服務區的外地遊客，而該獎也已被幸運得主領走。

國道3號南投服務區開出200萬元特獎之前，最近的一次是去年3-4月的統一發票，該期中200萬元的發票，是草屯鎮南開科大附近的7-11開出，中獎者買了83元食品就中獎。

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