臺灣50指數成分股變動 納入台光電、刪除欣興

台灣指數公司今公告臺灣50指數、臺灣高股息指數等4指數的成分股審核結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所今日公布與富時羅素合編的4檔指數，含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，其中臺灣50指數1進1出，臺灣高股息指數5進5出，皆將於下週一（23日）起生效。

根據公告，臺灣50指數新納入台光電（2383）共1檔、刪除欣興（3037）共1檔，候補名單含亞德客-KY（1590）、彰銀（2801）、長榮航（2618）、川湖（2059）、新光金（2888）。

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此外，臺灣高股息指數新納入凱基金（2883）、寶成（9904）、信邦（3023）、台新金（2887）、統一（1216）共5檔，刪除台光電（2383）、興富發（2542）、材料-KY（4763）、南亞（1303）、陽明（2609）共5檔。

此外，臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月23日、24日、25日、26日和27日。

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