晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

臺灣50指數成分股變動 納入台光電、刪除欣興

2025/06/06 18:42

台灣指數公司今公告臺灣50指數、臺灣高股息指數等4指數的成分股審核結果。（資料照）台灣指數公司今公告臺灣50指數、臺灣高股息指數等4指數的成分股審核結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所今日公布與富時羅素合編的4檔指數，含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，其中臺灣50指數1進1出，臺灣高股息指數5進5出，皆將於下週一（23日）起生效。

根據公告，臺灣50指數新納入台光電（2383）共1檔、刪除欣興（3037）共1檔，候補名單含亞德客-KY（1590）、彰銀（2801）、長榮航（2618）、川湖（2059）、新光金（2888）。

此外，臺灣高股息指數新納入凱基金（2883）、寶成（9904）、信邦（3023）、台新金（2887）、統一（1216）共5檔，刪除台光電（2383）、興富發（2542）、材料-KY（4763）、南亞（1303）、陽明（2609）共5檔。

此外，臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月23日、24日、25日、26日和27日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財