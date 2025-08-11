LTN經濟通》「Made in Italy」成衣 被中國黑幫把持？

義大利普拉托（Prato）是紡織業及快時尚重鎮，近年卻因「血汗工廠」與「衣架戰爭」等爭議，成為世界焦點。（法新資料照）

義大利普拉托 歐洲成衣製造中心

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當華人黑幫人士張大勇（Zhang Dayong，音譯）身中6槍，倒在羅馬人行道上的血泊中時，幾乎沒有人懷疑這起案件與義大利歷史悠久的紡織中心普拉托有關，但事實就是，普拉托正上演著一場「衣架大戰」（hanger war），中國黑幫正將歐洲最大的服裝製造中心、意大利製造的支柱產業，變成了1個戰場。

義大利普拉托（Prato）是紡織業及快時尚重鎮，是歐洲成衣製造中心，但近年卻因為「血汗工廠」與「衣架戰爭」等爭議，成為世界焦點。

《德國之聲》報導，走在普拉托雖保有典型的歐洲模樣，但四處也充斥著雖處可見的「溫州金行」、「沙縣小吃」等簡體字招牌與廣告，中國超市販售五花八門的中式食品與雜貨，各種中國方言聲此起彼落，來來去去都是東方面孔。

普拉托是義大利中部第3大城市。（歐新資料照）

普拉托撐起「Made In Italy」的生產主力

普拉托是義大利中部第3大城市，曾是撐起「Made In Italy」標籤的生產主力，是歐洲最大的紡織工業重鎮，Prada等高端名牌與許多快時尚品牌，在這裡都設有生產基地。

該地擁有約5000家小型服裝與針織工廠，主要由中國業者經營，占據整體供應鏈核心地位，他們在這裡建立起1個幾乎完全獨立的經濟體系，從原材料進口、製造、包裝、運輸，到販售。

但明明生產的是「Made in Italy」標籤下的廉價時裝，卻幾乎是由中國人製造，並銷往全歐洲，甚至回銷中國。

普拉托如今是華人人口密度最高的歐洲城市之一，結果也因為此，

從工人到老闆，中國移民逐漸主導普拉托的紡織工業，甚至還出現了「血汗工廠」、非法黑工、逃稅等爭議。

普拉托的檢察官特斯卡洛利（Luca Tescaroli）指出，多年來，中國黑幫持續引渡各國非法移工進入普拉托，但此問題一直遭低估，導致幫派勢力逐年擴大，如今已成為非法商業活動觸角橫跨歐洲的跨國犯罪組織。

根據報導，以逃稅案例來說，這些工廠多半快速開張、快速關停，透過「貓抓老鼠」式的運作避稅逃罰，布料往往走避稅通道從中國進口，營運利潤再透過非法通道匯回中國。

領導代表移民進行罷工的「團結民主尊嚴工會基礎委員會」（Sudd Cobas）幹部坦布里諾（Riccardo Tamborrino）甚至坦言，普拉托的服裝業「不受法律和合約的約束」，也並非秘密。

義大利警方在針對華人黑幫的行動中，檢查貨物。示意圖。（歐新資料照）

衣架生產每年產值1億歐元

除了華人工廠發生數起毆打、縱火事件，與此同時，由於普拉托的紡織產業高度仰賴中國移民運作，長期充斥違規與貪腐，導致近年這裡的中國黑幫爭奪戰也越演越烈。

所謂的「hanger war」並非比喻，而真的是1場為控制每年估值約1億歐元的衣架生產，與服飾物流權力的真實幫派爭鬥。掌控運輸網絡的張乃忠，被當地檢方稱為黑幫中「老大中的老大」，壟斷了運輸業，且在法國、西班牙、葡萄牙和德國都有業務。

但其副手張大勇於羅馬遭槍殺，引爆衝突新一波升級。外媒爆料，華人黑幫經營賭場、賣淫和販毒，並向其義大利同行提供秘密資金轉移。

普拉托警方前調查部門主管南努契（Francesco Nannucci）指出，對黑幫頭目來說，「能夠在普拉托掌控一切，就意味著能夠在歐洲大部分地區擁有領導地位」。

義大利警方正在義大利普拉托檢查一家被查封的紡織廠。（美聯社資料照）

中國黑幫引進大量非法勞工

《Politico》報導，在義大利，居留許可通常跟雇傭合約掛鉤，許多移民為了留在義大利，被迫接受兼職或非正式工作，遭到剝削；非法移工的勞動情況可能更加惡劣。

由於中國黑幫將許多非法移工帶入普拉托，這些來自不同國家的黑工也因為恐懼而不敢發聲。根據普拉托地方政府統計，當地的中國人有3分之2是非法移民。

這些非法移工多來自中國、巴基斯坦、孟加拉等，這些工人在極端惡劣條件下工作，又加上工時長、薪資低、無保障，被形容為「現代奴隸」。

當地議員表示，幾乎90%的中國人工廠都以不同的形式違反法律，其中包括使用中國的走私品、偷稅漏稅、嚴重違反衞生和勞動法規。

但普拉托的治理問題，義大利當局並非毫無作為。義大利政府早設立「非法勞動打擊特別小組」（Task Force Contro il Lavoro Nero），並定期與移民局、警察、消防與稅務部門聯合行動。

普拉托雖是歐洲最大服飾製造中心，義大利快時尚重鎮，但卻面臨許多問題。（法新資料照）

中國黑幫商業活動 已漫延到法國、西班牙

但分析指出，當局常遭遇語言障礙、人力不足與社區反彈，且即使當局即使查獲非法工廠，許多業者轉身便以他人名義重開；義大利的司法審理進程緩慢，導致違法成本過低。

此外，歐盟部分議員也曾呼籲調查中國在義大利工業的「滲透」，但因內部立場不一，行動有限。

綜合來說，普拉托雖是歐洲最大服飾製造中心，義大利快時尚重鎮，但卻面臨包括中資企業大量進駐、黑幫衝突、非法勞工與剝削問題、社區融合困難（中國居民與義大利當地居民的語言、文化、經濟上等差距）、非法資金外流、避稅等問題。

普拉托的「中國黑幫經濟圈」不僅挑戰當地法治，也讓義大利「Made in Italy」的光環被打上問號，但普拉托也只是冰山一角，如同卡洛利也示警，中國黑幫犯罪活動不斷升級，已發展成一樁龐大的商業活動，並漫延至義大利以外，尤其是法國和西班牙。

在全球貿易與移民潮中，普拉托的經驗，或許是歐洲、乃至其他西方國家未來可能面臨的預演。

