台電獎學金36年未間斷 今年逾1.4萬學子獲近6千萬追夢基金

台電今日串聯全國20座電廠聯合頒發獎助學金。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電1990年設立獎助學金制度，36年幫助超過50萬名學子求學與追尋夢想，累計發出近20億元追夢基金。今（6）日台電再度串聯全國20座電廠，提供1.4萬人近6000萬元獎助學金。

台電今日串聯從北到南、橫跨本島及離島共20座電廠，同步舉行獎助學金頒獎典禮，主場位於苗栗通霄發電廠，於通霄鎮綜合活動中心舉辦，現場由台電董事長曾文生及苗栗縣副縣長邱俐俐等貴賓共襄盛舉。

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台電表示，台電肩負穩定供電職責，也致力善盡企業社會責任，於1990年設置獎助學金制度，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，36年來已幫助逾50萬名年輕學子成長逐夢，發出近20億元獎助金。

28歲的鄭濬嶸從小在單親家庭成長，母親倚賴看護工作和低收入戶補助獨自扶養一家三口，鄭濬嶸為減輕家中經濟負擔，努力打工分擔家計，更憑藉優異成績獲頒台電獎助學金，幫助他完成大學學業。現為職業軍人的他，計畫退伍後成為心理諮商師，正積極考取相關證照，期望協助更多人走過生命難關。

台電指出，台電獎助學金連續三年串聯20座電廠聯合頒發，今年共1.4萬人獲頒超過6000萬元。其中，通霄電廠回饋在地學子近千人，合計發出近600萬元。

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