英特爾向「錢」看！新產品毛利率沒有50％一概免談

英特爾執行長陳立武正在推動改革。（英特爾提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了改善財務及提升競爭力，英特爾產品執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）在美國銀行全球技術會議上表示，英特爾將不再批准那些無法證明可以實現毛利率50%的項目。

科技媒體《Tom's Hardare》報導，霍爾索斯將英特爾新的政策解釋為「我們以前就應該有的政策」，他強調，如果產品不能實現50%或更高的毛利，就無法向前推進」，並強調倘若未來不是50%或更高的毛利項目，實際上也不會分配工程師給它。

請繼續往下閱讀...

霍爾索斯指出，英特爾並非期望或預測其所有業務都能達到50%的毛利率，但這是公司內部追求的目標。

霍爾索斯預測，在未來幾個月內，英特爾內部將出現一場拉鋸戰，因為工程師和高管將不得不在滿足客戶的需求和保持正確的成本結構之間找到平衡。他說，我們需要開發符合正確競爭格局和客戶需求的產品，同時也必須具備正確的成本結構，這真的需要我們做到兩全其美。

根據英特爾未來的所有路線圖，包括Panther Lake和Nova Lake，目前都預計能達到公司期望的50%毛利率。

報導認為，這項措施背後的主要推動力是英特爾新執行長陳立武，據悉陳立武非常關注將毛利率回升至50%以上的問題。為了實現這一目標，陳正在調查並可能取消或改變與其他公司無利可圖的交易。

報導說，近幾個月來，英特爾的利潤率跌至歷史新低。根據MacroTrends報告，英特爾此前毛利率徘徊在60%左右，2022年第二季跌破50%後，毛利率一直下滑，2024年毛利率僅31.67%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法