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童子賢：台灣全面廢除核能 電價、對抗暖化恐雙輸

2025/06/06 12:27

和碩董事長童子賢今日受訪時表示，台灣電力成本與碳排壓力攸關國家經濟競爭力。（記者方韋傑攝）和碩董事長童子賢今日受訪時表示，台灣電力成本與碳排壓力攸關國家經濟競爭力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日受訪時表示，台灣電力成本與碳排壓力攸關國家經濟競爭力，呼籲以務實態度重新思考能源政策，特別是「核綠共存」的方向，綠能不該排斥核能，有鑑於全球主流工業國家正重回核電懷抱，台灣若完全廢核，不僅電價難以穩定，也將喪失對抗暖化的科技優勢。

童子賢表示，台灣2024全年用電約達2900億度電，較2023年的2821億度增加，未來兩年內甚至可能突破3000億度。試算若每度電成本增加1元，全國每年就將多支出3000億元；若增加2元至3元，則總額恐達6000億至9000億元，這筆龐大開銷將直接衝擊民生與企業營運。

童子賢認為，台灣的電力已用在非常有價值的地方，從先進半導體、AI運算、電動車，到民生與傳統工業皆需電力支持，倘若缺乏穩定、合理的供電成本，台灣產業的長遠發展勢必受限。台灣社會在推動綠能的同時，容易形成對核電的「排擠式心態」，這樣的二元對立思維應予修正。

童子賢說，綠能的目標應是取代煤與天然氣，而非替代核能，特別是解決氣候變遷與地球暖化已成全球共識，若無妥善處理，將對未來30至50年的人類文明構成生存威脅。呼籲各界勿忽視此議題的結構性衝擊，「政治可以遲到，但氣候科學不等人。」

舉國際案例為鑑，童子賢指出，瑞士國土僅為台灣1.14倍，地形多山、可開發空間有限，卻能透過水力與核能搭配達成近乎100%不排碳供電。2024年瑞士電力組成中，核能占比31%，水力發電則超過50%。「他們太陽能只有5%、6%，卻成功實踐低碳發電，值得台灣學習。」

童也提到，日本在福島核災後一度全面關閉核電，但在重新審視能源結構後，現任首相明確主張「最大限度使用核能」，預計2030年前核能占比將回升至22%。美國方面，即使擁有豐富天然氣與石油資源，仍維持核能發電占比10%至20%，並與AI巨頭如Google、Amazon、OpenAI簽訂長期供電合約。

童子賢進一步分析，新型核能技術已大幅改善過往安全與廢料問題，包括美國比爾蓋茲支持的第四代核能、中國福建廈門對岸的新型反應爐等，皆展現出「可控、低碳、低廢料」的技術突破。他提醒：「台灣過去40年累積的核工人才若因廢核政策流失，未來要再重啟會面臨更大門檻。」

童子賢回憶，自己兩年半前公開提出核電再思考，正是考量台灣長期電力成本、碳排壓力與產業需求的多重挑戰。現今正在發生的核能延役應以科學與安全標準為基礎審慎研議，「不是因為懷舊，而是因為理性。」

面對天然氣依賴風險，童子賢也引用新加坡案例指出，該國因92%以上發電仰賴天然氣，2023年平均電價高達每度6.8元新台幣，為台灣同期間的兩倍以上，凸顯高度依賴單一能源的代價。他認為，若台灣比照模式發展天然氣，勢必推高全國用電成本。

童子賢強調，夏季將至，民眾不必因政策口號過度節電而冒中暑風險，因為「民生用電僅占全台用電18%以下，工業與製造業才是主要耗電來源」。他也為半導體產業抱不平，表示其用電占比不如外界想像，大宗耗電反而來自水泥、化工等傳統產業。

童子賢表示，電價穩定、電力安全，是國家科技與傳產並行的根基，若能源政策不能與時俱進，最終受害的不只是產業，也包括全體社會。

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