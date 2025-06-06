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馬斯克、川普兄弟情破碎！「由愛生恨」始末關鍵一次看

2025/06/06 10:43

馬斯克與川普撕破臉。（美聯社資料照）馬斯克與川普撕破臉。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年2月，特斯拉執行長馬斯克在社群平台上表示：「我愛川普，如同一名直男愛另一個男人一樣。」不料近日雙方撕破臉、撕殺越演越烈，外媒對此整理出雙方「由愛生恨」始末。

《美國全國公共電台》（NPR）報導，5月30日馬斯克離開「政府效率部」（DOGE），隨後公開批評川普力推的《美麗法案》（One Big Beautiful Bill Act），稱其「令人感到厭惡」，引爆川普怒火，雙方從對法案的分歧升級為人身攻擊，利用各自的社交媒體平台互相辱罵。

川普在Truth Social上威脅要切斷馬斯克旗下公司（包括特斯拉和SpaceX）數十億美元的聯邦補貼和合約，馬斯克怒回「有種你就來」，並爆料川普在「淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，這就是檔案至今未被公開的真正原因。

這次衝突意味著著川普與馬斯克之間的合作結束，這一合作持續時間，遠遠超出了許多觀察家的預期。

在多年向民主黨捐款之後，馬斯克於2024年成為共和黨最大的政治捐款人，為川普投入近3億美元，也因此，馬斯克迅速成為總統核心圈中最引人注目的成員之一，陪同川普在橢圓形辦公室、內閣會議上露面，並領導DOGE。

今年2月，馬斯克在X上發文：「我愛川普，如同一名直男愛另一個男人一樣。」

要知道，馬斯克在2024年前曾表示他投票支持民主黨，包括2016年的希拉蕊（Hillary Clinton）、2020年的拜登（Joe Biden）。

且馬斯克在川普第一任期內對川普持負面態度，並在川普政府退出巴黎氣候協定後，辭去了政府顧問委員會的職務。

2022年，川普曾稱馬斯克為「吹牛藝術家」，並稱馬斯克告知他會投票給他，但馬斯克認為川普被指使參選的言論太多了。

後來2024年7月川普在賓州巴特勒市造勢時遭槍手開槍企圖暗殺受傷後，馬斯克一改態度轉而支持川普，並在同月稍晚透露，已創建並資助了1個超級政治行動委員會。

值得一提的是，馬斯克曾表示，不會向任何1位總統候選人捐款。但他在選舉期間中仍捐近3億美元支持川普與共和黨。

2024年8月，馬斯克在X上主持了對川普的採訪，且過程中兩人互相稱讚，也各說各話。馬斯克還藉此機會向川普推銷DOGE，並表示他將加入該委員會。

同年11月，馬斯克在川普的海湖莊園度過選舉之夜，而川普在勝選後特別感謝馬斯克，並盛讚馬斯克「新星誕生」。同年末，川普宣布馬斯克和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導DOGE。

今年1月川普就職典禮上，馬斯克是出席的科技億萬富翁之一，但在當天的另一場活動中，他行了1個與納粹有關的敬禮，引發眾怒。

就職典禮後，馬斯克以無薪總統顧問的身份加入白宮，他很快就成為DOGE中最引人矚目的人物，但這也引起一些爭議，儘管川普政府在法庭上，多次辯稱馬斯克並非DOGE的實際領導人。

2月，川普為馬斯克在DOGE的工作辯護，表示該工作已在聯邦機構中取得了巨大成功。且當月晚些時候馬斯克參加川普的首次內閣會議，川普介紹馬斯克時說，這位億萬富翁在政府工作中「做出了很大的犧牲」。

由於馬斯克在美國和歐洲都參與政治活動，引發了全球對特斯拉的強烈反對，3月川普仍力挺馬斯克，並宣布他打算買一輛特斯拉。

到了5月28日馬斯克宣布離開政府，理由是他作為特別政府雇員的預定任期結束，但川普當時仍稱讚馬斯克是「世界上有史以來最偉大的商業領袖和創新者之一」。

結果就在馬斯克辭職後開始抨擊《大而美法案》，在X上表示這項規模龐大、荒唐可笑、充滿浪費的國會支出法案令人厭惡至極，稱這將推高聯邦預算赤字，並使美國公民背負難以承受的債務負擔，國會正在讓美國破產。

然後到了6月5日，雙方之間的爭鬥升級為全面戰爭。川普在Truth Social上表示：「馬斯克已精疲力竭，我要求他離開。我取消了他的電動車強制令，這項強制令強迫每個人都購買別人不想要的電動車（幾個月前他就知道我會這麼做），他簡直瘋了！」

馬斯克則回嗆：「如果沒有我，川普大選早就輸了，民主黨早就控制聯邦眾議院，共和黨在聯邦參議院也只會是51比49席」，甚至痛罵川普忘恩負義，甚至還加碼爆料愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉事名單未被公開的原因在於川普自己就在名單上。

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